Negyven éven keresztül tette a dolgát a közösségért

Mint arról már hírt adtunk, Krajcsóné Tóth Ágnes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát kapta meg Pintér Sándor belügyminisztertől.

A közigazgatásban 40 évet dolgozott, Kétsoprony jegyzői székében ez év augusztus 1-jétől lánya követte nyugdíjba vonult édesanyját.

– Nemcsak az anyai szívem mondatja velem, hogy Ági lányom nagyon jó szakmai háttérrel rendelkezik. Minden szükséges jogszabályt elolvas, ért és alkalmazza ezeket. Osztályfőnöke a jogi egyetem felé irányította volna, de a lányom úgy döntött, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul tovább – hangsúlyozta az édesanya. – Miklós fiunk Amerika után közelebb, Genfbe költözött családjával, így reményeink szerint többször találkozhatunk. Kata lányunk óvodapedagógus Szegeden.

Négy unoka, az egyéves Szofiána, a hároméves Liliána, az ötéves Bence és a hétéves Zsófia is bearanyozza a nagyszülők életét. Krajcsóné Tóth Ágnes férje ötven évet dolgozott a helyi Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezetben, idén ő is nyugdíjba vonul.

– Édesanyám 90 esztendős, gondoskodást igényel, erre is több időm lesz nyugdíjas éveimben. Hasonlóan az önkéntes segítői munkához. A Kétsopronyi Nagycsaládosok Egyesületével már unoka-nagymama tábort szerveztünk – ecsetelte a díjazott. – Nem akarok bezárkózni, a család mellett a közösségi munka éltetett eddig is.

Kitért arra, a munkájában is az vezérelte, hogy emberközeli, megoldáskereső, ügyfélcentrikus közszolga legyen. A kiszolgáló közigazgatást tartotta szem előtt. Jó érzéssel töltötte el, ha segíteni tudott a helyieknek, és az emberek nem mentek el dolgavégezetlenül a hivatalból.

– Anyakönyvvezetőként 150 párt adtam össze, ez is hozzájárul ahhoz, hogy Kétsopronyban szinte nincs olyan család, amelyhez ne kötődnék – hangsúlyozta a kitüntetett. – A polgármester úrral is maximálisan együtt tudtunk dolgozni, és nagyon ügyeltem arra, hogy a képviselő-testület minden döntése jogszabályi szempontból is megfelelő legyen. A kitüntetés csodálatos érzést jelent. Csak a dolgomat tettem, úgy látszik, nem volt hiábavaló.

Névjegy Krajcsóné Tóth Ágnes 1960-ban Békéscsabán született, általános iskolába Kétsopronyban járt, a Közgében érettségizett. Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői diplomát szerzett. A Károli Gáspár Egyetemen mentálhigiénés szakemberként végzett. A kétsopronyi önkormányzatnál számos beosztásban dolgozott. Közben két évig a Békéscsabai járásnál az okmányiroda helyettes vezetői teendőit látta el. Tavaly átvehette a Kétsopronyért érdemérmet.

