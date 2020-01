Lakhatatlanná vált az otthona a tűz után

Lakhatatlanná vált a zsadányi Hajnal utcában egy ház, amiben péntekről szombatra csaptak fel a lángok: egy szoba teljesen kiégett, a tetőszerkezet szintén odaveszett. Fülöp Beatrix, a lakás tulajdonosa szerint több millió forintos kár érte, az utcafronti szobákat le kell bontani. A kétgyermekes édesanyának főleg pénzre lenne szüksége, hogy újraépíthesse otthonát.

Fülöp Beatrix, a lakás tulajdonosa elmondta, egy ismerőse és annak kedvese tartózkodott a házban az esetkor, ugyanis megengedte nekik, hogy ha szükséges, használhassák az egyik szobát. Hogy pontosan hol és miként csaptak fel a lángok, nem tudni, de az szinte bizonyos, hogy nem abban a helyiségben, mivel az viszonylag épségben maradt.

Hozzátette, kész szerencse, hogy ő és két fia nem voltak otthon, mivel abban a szobában lettek volna, ami teljesen kiégett. Úgy fogalmazott: a ház el van átkozva. Ugyanis annak idején, amikor megállapodtak az ingatlanról, pár hónappal később balesetben elvesztette férjét. Öt év után, néhány hónappal ezelőtt tudott újra kapcsolatot találni magának, péntekről szombatra kedvesénél voltak. Elmondta, egy egész életnyi munka veszett oda, és nemcsak maga az épület, hanem benne bútorok, háztartási gépek, számítógépek, és ami a gyermekei számára talán a legfájóbb, hogy az édesapjukról őrzött emlékeik és a szeretett játékaik is.

Fülöp Beatrixtól megtudtuk, a szakemberek szerint ami nem vált a tűz martalékává, azt a jéggé fagyott víz teszi tönkre. A ház utcafronti része így is lakhatatlan, és vélhetően bontani is kell, balesetveszélyes, a plafon folyamatosan hullik. Ami érték esetleg megmaradt, kimentették. Több millió forintos kár érte, ezért főleg pénzre lenne szüksége, hogy újraépíthesse otthonát. Az önkormányzattól kapott segítséget, illetve máshol is elindítottak gyűjtéseket számára, bízik benne, hogy lesz lehetősége újrakezdeni.

Segít a falu Beatrix az esetről elmondta: a szomszédban lakó kislány pattogást hallott, ő szólt a szüleinek, akkor már lángolt minden, hívták a hatóságokat. A másik szomszéd értesítette a nő két házzal odébb lakó édesanyját, aki rögtön tárcsázta lányát, hogy baj van. Marton Sándor, Zsadány polgármestere megosztotta, a képviselő-testület hétfői ülésén 100 ezer forintos gyorssegélyt szavaztak meg Beatrixnak, illetve vállalták, az önkormányzat további segítséget nyújt, ha az épületnél valamilyen gépi vagy kétkezi munkára van szükség. Az esetkor a házban tartózkodó fiatal pár 50 ezer forintos támogatást kap, ők egy önkormányzati lakásba költözhetnek hat hónapra, bérleti díjat nem, csak rezsiköltséget kell fizetniük. A katasztrófavédelemnél közölték: az esethez a szeghalmi és a berettyóújfalui hivatásos, valamint a komádi önkormányzati tűzoltók vonultak összesen négy járművel. Tűzvizsgálati eljárás nem indult.

