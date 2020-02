Lakásokkal kedveznének a fiataloknak Gyomaendrődön

Húszlakásos társasház építését tervezi a gyomaendrődi önkormányzat. A város tulajdonában összesen 60 kiadható ingatlan áll, kihasználtságuk százszázalékos. A meg nem épült lakásokra már most vannak igények, a beruházással az önkormányzat célja a fiatalok helyben maradásának ösztönzése.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén határozott arról, hogy a város belevághat egy társasház építésébe a Hősök úton, a Vállalkozók Házának helyén. A testület felhatalmazta a polgármestert, a társasház finanszírozására vonatkozó módozatokat állítsa össze.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere elmondta, többféle alapkoncepciót vázoltak fel. Az egyik, hogy a beruházást az önkormányzat valósítja meg 100 százalék saját beruházásban. A másik változat szerint keresnek egy befektetőt, akinek a város értékesíti a földterületet és a befektető valósítja meg azokat a terveket, amelyek már koncepciós szinten összeálltak. A harmadik elképzelés szerint egy befektetőt keresnek, majd értékbecslést követően eladják számára a területet, ugyanakkor a felépítendő lakóházak közül az önkormányzat már négy-öt lakást meg is vásárol, ezzel is támogatva a beruházást.

A tervezett ingatlanok 31-68 négyzetméter alapterületűek, a jelenlegi építési árakat figyelembe véve a lakások építési költsége 250 ezer forint négyzetméterenként. A kalkulált ár még nem tartalmazza az építési telek árát, valamint a meglévő ingatlan bontási költségeit. Továbbá amennyiben az önkormányzat lesz a finanszírozó, akkor közbeszerzést kell lefolytatni és az abban adott ár lesz a meghatározó. Az önkormányzat előzetes felmérése alapján jelentős vásárlóképes kereslet mutatkozik új társasház építésére, melyet az is erősít, hogy a fenti építési helyszín frekventált területen található. A társasházi lakások mindegyike csoktámogatás igénybevételére lesz alkalmas.

– Ez úgy gondolom, olyan beruházás lehet a településen, amely nagyon régen volt már. Korábban a magtárlaposi részen épültek hasonló jellegű társasházak. Most azt látjuk, hogy az igény újra megvan rá. Bízunk abban, hogy a fizetőképes kereslet is meglesz rá, továbbá, hogy valamelyik megoldás utat nyer magának, és megtaláljuk a megfelelő pénzügyi kondíciókat. Ebben az esetben már az idei évben elindulhat a beruházás, a következő esztendőben pedig be is fejeződhet – fogalmazott Toldi Balázs.

Kiemelte, a társasház-építéssel elsősorban azokat a fiatalokat szeretnék megcélozni, akik komolyan gondolják a településen való életüket és tenni is akarnak ezért, hiszen ingyen nem kínálhatják a lakásokat, ugyanakkor vonzó feltételeket, körülményeket szándékoznak teremteni.