Lakásokat épített az önkormányzat Mezőberényben

Hamarosan teljesen elkészül Mezőberényben, a Békési út 12. szám alatt az a tízlakásos lakótömb, amelyet az önkormányzat építtet – tájékoztatott Siklósi István polgármester.

A város azért döntött a beruházás megvalósítása mellett, mert a településen komoly igény mutatkozott új lakások iránt. Mostanra egy kivételével az összes ingatlan elkelt, a lakásokat az önkormányzat önköltségi árhoz közeli összegben értékesítette. A képviselő-testület legutóbbi ülésén is tárgyalt a kérdésről. Döntöttek arról, hogy az épületben található lifthez melyik cég biztosíthatja és szerelheti be a vészmentő egységet. Az önkormányzat szintén saját erőből önkormányzati bérlakásokat is épít.