Kuvasszal erősített a megyei polgárőrség

Közel egy évvel ezelőtt állt szolgálatba Doxa, az ötéves belgajuhász és Rex, a hároméves fekete németjuhász a megyei polgárőrségnél. Most újabb taggal bővül a csapat, mégpedig egy, a hungarikumnak számító kuvaszkölyök kezdi meg tanulmányait a dévaványai kiképző, Pataki Balázs keze alatt.

Egyelőre még egy kedves fehér gombolyagként tetszeleg a nyolchetes kuvasz, melyet Pataki Balázs nyugalmazott rendőrségi kutyavezető egy szentesi tenyésztőtől hozott el a minap. A Viki névre keresztelt kutya azonban hamarosan komoly feladatot kap, hiszen az OPSZ Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Lovas és Kutyás Tagozatának ő a legújabb tagja. A kis kuvasz dévaványai otthonába Rex és egy másik kölyökkutya kíséretében utazott, ezzel meg is kezdve kiképzésének első mozzanatait, mely a közhiedelemmel ellentétben nem az ül, fekszik vezényszavak elsajátítását jelenti.

– Az Országos Polgárőr Szövetség és az Agrárminisztérium korábbi megállapodása kapcsán, kuvasz fajtamentés címén került hozzánk. Szolgálati kutyának lesz kiképezve, ezzel támogatjuk a fajtamentést. Az oktatásban fiam, ifjabb Pataki Balázs is részt vesz, aki azonnal megkedvelte az ebet. A legelső lépés a kutya szocializálása, azaz különböző közterületekre, emberek közé visszük, másik kutyához és a gépjárműhöz is szoktatjuk. Ezután következnek az ül, fekszik és ehhez hasonló alap fegyelmezési feladatok betanítása. Emellett pedig az őrző+védő gyakorlatok elsajátítását is megkezdjük majd – árulta el Pataki Balázs. Hozzátette, mindehhez két év áll a rendelkezésükre, aztán jöhet a vizsga, s ha mindez sikerül, akkor Viki is járőr személyvédő kutyaként teljesít majd szolgálatot.

Ugyanúgy, ahogyan Rex és Doxa, akik 2018 októberében léptek a polgárőrség kötelékébe. Pataki Balázs elmondta, a két eb az eltelt idő alatt összesen 180 munkaórányi szolgálatot teljesített. Mindezek mellett pedig számos ünnepségen, megemlékezésen – mint például koszorúzás – is igénybe vették munkájukat, de felkérésre gyermeknapokon, pályaorientációs rendezvényen ugyancsak tartottak bemutatót.

– Egyik alkalommal egy ittas személyt kellett rendre utasítani, itt csupán a kutyák látványa megtette a hatását, és nem volt szükség további intézkedésre. A járási területen már elterjedt a négylábúak híre, így azt tapasztaljuk, hogy csupán a megjelenésük is visszatartó erővel bír, így szerencsére még semmilyen, rizikósnak mondható bevetésben nem volt részük – fogalmazott Pataki Balázs.

Megtudtuk, a kutyáknak kétévente kötelező vizsgát tenni, ami épp most lesz esedékes, így a szinten tartó tréningezés mellett kiképzőjük folyamatosan foglalkozik az ebekkel. A Rex névre hallgató, tekintélyes fekete németjuhász egy Szlovákiában rendezett nemzetközi szolgálati kutyás tréningen is részt vett, jelenleg pedig személykereső kiképzése zajlik. Ha idén sikeresen teljesíti a szigorú vizsgakövetelményeket, akkor ezen a téren is hathatós segítséget nyújthat majd a polgárőrök munkájában.

A kutyák vezetőjükkel egyelőre még Dévaványán és Ecsegfalván járőröznek gyalogosan vagy gépjárműbe pattanva. De jelenleg zajlik egy mobil polgárőrcsoport kialakítása, amelynek köszönhetően a járás illetékességi területén is gyakrabban megjelennek majd.

Ketten vezethetik az ebeket Pataki Balázs elmondta, Rex és Doxa közel két évvel ezelőtt került a polgárőrökhöz a dévaványai székhelyű Rex Biztonsági Szolgálat felajánlásának köszönhetően. A szervezet azóta anyagilag és erkölcsileg is folyamatosan támogatja tevékenységüket. Hozzátette, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a járásban lévő önkormányzatokkal, a rendőrséggel és katasztrófavédelemmel is. Pataki Balázson kívül még egy személy, az ecsegfalvi polgárőrség egyik tagja rendelkezik kutyavezetői képesítéssel, aki jelenleg Doxát készíti fel a vizsgákra. A kuvasz annak a tradicionális kilenc magyar kutyafajtának az egyike, amelynek fajtamentési programját, illetve a fajta népszerűsítését az Agrárminisztérium hungarikumokkal foglalkozó osztálya is segíti. A kormányzati szervezet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége és a Országos Polgárőr Szövetség között 2018-ban kezdődött meg az együttműködés, melynek eredményeképpen már tízen felül van azon kuvaszok száma, amelyeket a polgárőrök kaptak. A programmal nemcsak a fajta fennmaradását tűzték ki célul, hanem, a kuvasz népszerűségének növelését is.

