Kutya támadott rá egy járókelőre, két férfi mentette meg

Harci kutya támadott meg egy nőt vasárnap Csanádapácán. Minderről egy olvasónk számolt be, aki éppen a településen keresztül autózott Békéscsaba felé.

Mint megtudtuk, ő és egy másik férfi szabadították ki a nőt és annak kutyáját az agresszív eb fogságából, miközben más arra közlekedők csak az autóikból fotózták a történteket. Egy egész kocsisor torlódott fel a helyszínen. László István elmondta, mélységesen felháborította az eset során tapasztalt emberi közöny.

– Vasárnap, a délutáni órákban és nem is a település eldugott részén történt mindez. Mi is arra jártunk és láttuk, hogy néhány autós már előttünk érkezett, de senki nem szállt ki, hogy segítsen. A nő kutyájával egy harci kutya támadását igyekezett kivédeni. Már nagyon kimerült, kétségbe esetten vergődött a két kutya között a földön fekve. Próbálta védeni a sajátját meg önmagát is, de reménytelen volt a helyzete. Azonnal segíteni próbáltunk. Semmi eszköz nem volt a kezünk ügyében, másodpercek teltek el, mire fogást találtunk a támadó négylábún. A nőt arra kértem – miközben társam leszorította a harci kutyát –, hogy meneküljön be egy közeli, nyitva lévő kapun. Nagyon rémült volt, de megtette. Visszaszólt, hogy van nála telefon, és tudta, kié a támadó eb. Éppen arra bringázott egy gyerek is, akire rákiáltottam, hogy tekerjen el jó messzire. Kiabáltam a fotózgató autósoknak is, hogy van-e valakinél kötél vagy más segédeszköz, de nem kaptam támogatást – mesélte a férfi. Hozzátette, megbizonyosodtak arról, hogy nincs más az utcán, akit újabb támadásával fenyegethetne a harci eb, majd elengedték, és csak ezután folytatták az útjukat.

Az eset kapcsán megkerestük a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahol elmondták, a rendőrségre nem érkezett bejelentés ilyen ügyben.