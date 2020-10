Különösen fontos most az influenza elleni oltás

Elérkezett az influenza elleni védőoltás ideje, melynek beadása most, a koronavírus miatt még fontosabb – tudtuk meg dr. Sonkoly Ivántól. A békéscsabai háziorvos elárulta, a lakosság egészségének védelmében idén minden korosztály számára ingyenessé tették a vakcinákat.

Az általános ajánlások megegyeznek a korábbi évekkel, melyek szerint a magasabb kockázati csoportba tartozóknak – idősek és krónikus betegek – ajánlják elsősorban az influenza elleni védőoltást. Azonban tekintettel arra, hogy idén egy időben az influenzaszezonnal koronavírus járvány is van, melyek együttes jelenléte további kockázatokkal jár, az oltás ingyenességét a lakosság egészére kiterjesztette a kormány. Hozzátette, a két vírus együttes jelenléte a nemzetközi megfigyelések szerint kétszeresére fokozza a halálozási kockázatot, amit mindenképp el kell kerülni. Ezért azt kérik a szakemberek, hogy aki teheti, vegye fel az influenza elleni védőoltást, korosztálytól és meglévő betegségtől függetlenül.

Hangsúlyozta, ügyelni kell viszont arra, hogy a koronavírus lappangó időszakában beadott oltásnak veszélyei lehetnek, ezért kizárólag tünetmentes – aki láztalan, nem köhög és nincsenek egyéb hurutos tünetei, illetve nem érzi magán a koronavírus tipikus tüneteit, úgy mint az íz és szagérzési zavarok, gyengeség – személyeknek adatható be a vakcina.

Dr. Sonkoly Iván elmondta, az influenza elleni védőoltással kapcsolatban továbbá figyelni kell arra is, hogy a koronavírus terjedésének elkerülése érdekében ne legyenek egyszerre sokan a rendelőkben, illetve azok környezetében. Tehát kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően menjen mindenki az oltást beadatni. A két vírus együttes jelenlétére visszatérve kifejtette, mivel közülük az influenza az, ami ellen jelenleg tudunk védekezni vakcinával, ezért rendkívül fontos, hogy beadassuk.

Így legalább az egyiktől megvédjük magunkat, illetve elkerülhetjük a kettős fertőzés lehetőségét. A tévhitekkel ellentétben ugyanis az oltás nem csupán a szövődményektől véd, hanem magától a megbetegedéstől is. Főként akkor, ha az előző évihez hasonlít a jelenlegi vírus genetikája.

Folytatta, a Föld déli féltekén nyáron volt az influenza járvány, ahol a nemzetközi tapasztalatokról szóló beszámolók szerint annak lefolyása enyhébb volt, ami a koronavírus elleni védekezésnek tudható be. Hiszen az emberek most jobban figyelnek a higiéniás szabályok betartására, maszkot viselnek, biztonságos távolságot tartanak és gyakran fertőtlenítenek, ami mind hatékonynak bizonyult az influenza terjedésének megakadályozásában is.

Végül a két vírus tünetei közötti különbségekről dr. Sonkoly Iván elmondta, azok sok mindenben hasonlítanak, ugyanakkor különböznek is. Emellett mindkettőre igaz az is, hogy lefolyásuk személyenként változó lehet. Ami viszont inkább a koronavírus gyanújára adhat okot, az a rendkívül nagyfokú gyengeség, a komoly izomfájdalmak, illetve az íz és szagérzés zavara.