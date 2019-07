Különös titkokra is fény derül a regényben

A közelmúltban megjelent Gyurkó János, írói álnevén Zalay Sándor A szenvedésnek ára van című regénye. A muronyi mérnök, hajógépész kötete végig kíséri, hogy miként jut el valaki a szakadék szélére, ebben az esetben a halál közvetlen közelébe, és hogy onnan miként képes a szenvedés árát megfizetve visszafordulni.

A történet főhősének, Zalay Sándornak kettős élete van. Legtöbb sorstársától eltérően ő azonban nem felváltva játssza életszerepeit, hanem egyszerre, párhuzamosan éli mindkettőt. A férfi mérnökként és zenészként is maximális teljesítményt nyújtó nyughatatlan ember, akinek a tudatosságért, objektivitásért felelős bal, valamint a kreativitást, művészi hajlamot támogató jobb agyféltekéje állandó harcban áll egymással. A lelki béke csak vágyálomként tűnik fel előtte.

Vívódásai, belső küzdelmei hatására majdnem végzetesnek bizonyuló önpusztításba kezd. A hosszú életszakaszt átfogó vidám, bohókás, néha kacagtató, később érzelmes, majd döbbenetesen drámai, szó szerint véres és majdnem tragikus regény valójában egy epizódfolyam, de a teljes egészet egyben értelmezve összeáll a kép.

– A regény a saját történetem, kizárólag a helyszínek és a szereplők nevei térnek el a valóságtól – mondta Gyurkó János. – Nehéz erről beszélnem, de a stressz, a túlhajszolt életmód és a bennem élő hajlam miatt nálam is kialakult az alkoholbetegség. Sokan ezt egyszerűen alkoholizmusnak neveznék, de ez több volt annál, betegség.

A mérnök, hajógépész, a civil életében is évtizedeken át zenélő Gyurkó János számára 2015. október 28-a kis híján tragédiát hozott. Betegsége következtében nyelőcsöve, gyomra, belső szervei bevéreztek, napokig lebegett élet és halál között. Orvosa egy hét után mondta ki, hogy megúszta. – A szakadék szélén álltam, és ekkor szólalt meg bennem az „átkapcsoló”, hogy most már valamit másképpen kell csinálom – ecsetelte. – Október 28-án még ittam, azután soha többet egy kortyot sem. A májam is javulni kezdett, pedig az én állapotomban ez szinte lehetetlennek tűnt. Három hónap múlva mégis kómába estem, másodszor is a szakadék szélére kerültem. Érdekes dolog ez, mert nagyon sokan nem fordulnak vissza.

A könyv címe is erre utal. Nincs valódi happy end. Aki egy addikciós betegségbe beleesik, az csak abbahagyni tudja a szenvedélyét, de befejezni nem, beteg marad, amíg él. A szervezetében maradnak következmények, és nem tűnik el a hajlam sem, de változtatnia kell. Szenvedés ez, amiért fizetni kell, de ez a választás: a szakadékba beleugrani vagy szenvedve tovább élni.

János orvosai és pszichológusa tanácsára kezdett írni, bár korábban is szerzett verseket, dalszöveget, írt cikkeket, és mostanában újságot is szerkeszt. Először javulása történetét szedte össze orvosi papírok segítségével, de így nem érezte kereknek a sztorit, ezért gyerekkorától kezdve „vetette papírra”, hogy mi vezetett el a kis híján tragédiáig vezető eseményekig.