Különleges, „sziámi ikerpár” meggyre bukkant

Egy nem mindennapi meggyről készült fotót osztott meg hírportálunkkal egy csanádapácai olvasónk.

A meggynek számos jótékony hatása ismert: karban tartja a szívet, megerősít és ellazít, tele van vitaminokkal valamint antioxidánsokkal. Mindezen kívül pedig még nagyon finom is, ráadásul éppen most van szezonja. Sokan élnek a lehetőséggel és közvetlenül a termelőtől szerzik be, illetve saját kezűleg szedik le a savanykás gyümölcsöt.

A minap olvasónk, Botyánszki Erika egy igazán különleges fotót osztott meg hírportálunkkal. A felvételen egy sziámi ikerként összenőtt gyümölcs látható. További érdekesség, hogy egy száron nem is csak kettő, hanem egyenesen három meggy termett.

– Édesanyám, Botyánszki Györgyné az, aki rátalált erre az érdekességre. Csorvásra jár meggyet szedni és a napokban bukkant a képen látható gyümölcsre. Megmondom őszintén, én nem találkoztam még ilyennel, szóval szerintem elég ritkaság – mondta Botyánszki Erika.

Kérdésünkre, hogy mi lesz a különleges meggy sorsa, Erika elárulta, hogy családjukban a hétvége a meggybefőttről és a meggymagozásról fog szólni, de a vasárnapi ebéd mellé készül egy kis meggy cibere is.