Különleges nap a mai, olvassunk visszafelé!

Ha rápillantunk a naptárra, egy érdekes jelenségre lehetünk figyelmesek, ma ugyanis oda-vissza nap van.

De mit is jelent ez egészen pontosan? A mai dátum, 2020. február 2., azaz 2020/02/02 egy palindrom, vagyis szójáték, amely olyan szó vagy szókapcsolat, ami visszafelé olvasva is ugyanazt jelenti.

A legutolsó ilyen nem mindennapi dátum a 2011. november 2. (2011/11/02) volt, előtte pedig a 2010. január 2. (2010/01/02) és a 2001. október 2. (2010/10/02) volt hasonlóan palindrom nap. Ezt megelőzően azonban több mint 600 éven át nem volt ilyen dátumunk.

A palindromok készítése minden nyelvben régóta megtalálható, bár néhány esetben az írás jellegzetességei miatt (például a japán szótagírás vagy a kínai fogalomírás esetében) a szabályok kissé eltérhetnek.

A magyar nyelvben is számos példát találunk erre a szójátékra. Lássunk néhányat!

– Indul a görög aludni.

– A cápa ette apáca.

– Kelemen nem Elek.

– Évák eledele kávé.

– Goromba rab morog.

A 2020/02/02 viszont a palindromok között is különleges, hiszen nyelvtől függetlenül is értelmes visszafelé olvasva. Eképpen ugyanazt jelenti egy angolszász nyelvterületen élőnek – ahol is a dátumokat más formátumban, fordított sorrendben (nap/hónap/év) használják –, mint akár nekünk itt, Magyarországon.