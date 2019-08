Különleges lepkefaj hernyójára bukkantak Gyulán

Különleges, az egyebek mellett a mediterráneumban és Afrikában honos lepkefaj, az oleanderszender hernyói tűntek fel a napokban Varga Mónikáék gyulai kertjében. A rovar Közép-Európában csak mint „átutazó vendég” fordul elő.

– Teljesen véletlenül vettük észre a hernyókat néhány nappal ezelőtt – mesélte hírportálunknak Varga Mónika. – Édesanyám metszette a leandereket, amikor felfedezte az egyébként a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó példányokat. Hatalmas, 10-12 centiméter hosszú és hüvelykujjnyi széles, nagyon szép hernyókról van szó. Azt hiszem, ez az egyediség ösztönzött arra, hogy kicsit tüzetesebben utána nézek, hogy milyen rovar lehet. Az interneten kiderült, hogy különleges fajra akadtunk. A történteket elmeséltem a nővéremnek. Éva ismerőse, egy természetfotós segítségével pedig eljutottunk Zoltánig, aki hobbi szinten foglalkozik lepkékkel is. Megkértük, hogy helyezze biztonságba a hernyókat, hogy a lepkék kikelhessenek.

Nagy Zoltán elmondta, egy, a mediterráneumban és Afrikában honos fajról beszélünk, aminek egyes példányai azért eljutnak hozzánk is.

– A közösségi média híradásainak köszönhetően egyre több észlelést regisztrálnak, de már az 1800-as években is feljegyezték, hogy találkoztak vele Magyarországon. Ezt a Természettudományi Múzeumban fel is jegyezték akkoriban – tette hozzá. – Nagy méretű szenderlepke faj, ami úgy repül mint a kolibri. Szárnytávolsága 8 és 12 centi között mozog. Mintázata zöld márványos. Hazánkban egy generáció képes kifejlődni díszként kihelyezett leanderen, fagyalon, de az életfajtájából és a mediterrán kötődéséből adódóan nem képes áttelelni. Mesterséges körülmények között lehetne ezzel kísérletezni, hiszen úgy biztosítható lenne a megfelelő hőmérséklet, de a táplálás így is kérdéses, mert tölcséres virágúakkal táplálkoznak. A Gyulán felfedezett hernyók egyébként már elkezdték a bebábozódást, és előreláthatólag mintegy 17-20 napra lesz ahhoz szükség, hogy kifejlődjenek a lepkék.

Nagy Zoltán hobbi szinten foglalkozik a rovarokkal, fő szakterületét egyébként a poloskák jelentik.