Különleges látnivalókkal készülnek Szarvason

Számos újdonság, friss lakók, illetve több program várja az idei évben a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba érkezőket. Igaz, a már hagyományosan március 15-ére hirdetett kikeleti kapunyitót – a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel – későbbre halasztották, de Körömi Krisztina, az állatpark vezetője örömmel vezetett körbe bennünket az Anna ligetben található bemutatóhelyen a minap.

Rögtön a bejáratnál feltűnt, hogy új, negyven férőhelyes parkolókat alakítottak ki, továbbá egy díszes főkapun keresztül lehet bebocsátást nyerni az állatparkba. Az év madaraként kitüntetett erdei fülesbagolyról mintázott hatalmas, mintegy 10 méter magas bejárón áthaladva új, hangulatos erdei sétaút vezet az állatok birodalmába, ahol két kifutó is épült ez évre.

Ám hiába is fürkésztünk, azok lakói egyelőre nem láthatók, de Körömi Krisztina elárulta, az egyik helyre két szürkefarkas-kölyköt várnak. Az állatok érkezése év közepére tehető, ugyanis még anyjuk pocakjában vannak. A másik kifutót pedig fürge- és zöld gyíkok foglalták el, ám a hüllők a téli időszakot hibernált állapotban töltik, így ők sem mutatkoztak meg.

Az új, tágas, karámszerű állatsimogatóban pedig kisnyulak, bárányok, kecskegidák fogadják a látogatókat, ahová egy létrán keresztül lehet bemerészkedni.

A természeti adottságokat kihasználva új víziállás is létesült. Ide várhatóan nyár közepén futhatnak be azok a hajók, amelyek utazói a vízről is megközelíthetik az állatparkot. Továbbá egy, tíz eszköz befogadására alkalmas fedett kenutároló is épült, amely ugyancsak a vízi turizmus fellendítését hivatott támogatni.

A víziállástól nem messze újabb létesítmény tűnik fel. A fürdőszobával, pelenkázóval, altatóhelyiséggel felszerelt ház a kisgyermekes családoknak nyújt kényelmes alternatívát különböző foglalkozásokra. Egy határ menti pályázat eredményeképpen egy közösségi épület is készült, ahol magasabb létszámú csoportokat tudnak majd fogadni komfortosabb formában. Itt a tálalókonyhának köszönhetően igény szerint a gyerekek melegétkeztetése is megoldható. Két szinten, több száz négyzetméteren elkészült az új, interaktív, gyermekbarát kialakítású állandó kiállítás is. Ezt év közepétől vehetik birtokba majd a vendégek.