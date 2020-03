Krumplit vásárolnak legnagyobb tételben

A burgonya, a vöröshagyma a sláger a zöldség-, az alma a gyümölcspiacon. Az árak szinte naponta változnak, és az üzletekben, a standokon nagy árkülönbségek tapasztalhatók. Békéscsabán láttunk burgonyát 270 és 450 forintos kilónkénti áron is. Az árusok sem tudnak tervezni a rendeléseknél, a nagybanin beszerzett zöldségek, gyümölcsök egy részénél. Vannak ugyanis napok, amikor megrohamozzák őket a vevők, máskor meg alig akad vásárló.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Cseréld le a krumplit

Egyes portékák fogyasztói árának kialakításánál sokat nyom a latban, hogy itthonról vagy külföldről szerzik be a kereskedők. Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, az ősszel letárolt vöröshagyma, burgonya ilyenkorra lényegében elfogy. Aki még tud beszerezni, olcsóbban adja, az importáru viszont jóval drágább. Spanyolországból, Olaszországból, de más államokat is említhetnénk, a koronavírus-járvány miatt a szállítás jóval költségesebb és nehézkesebb, mint korábban. Olyan árukat is hajóra raknak, amiket eddig nem, több esetben pedig más útvonalakat választanak a kaminosok, és tovább tart az áruk beérkezése. A termékek szüreteléséhez, betakarításához nincs vagy drágább a munkaerő. Az importáru beszerzése azért is drágább, mert jelentősen gyengült a forint az utóbbi időben.

– A fóliás, üvegházi magyar primőrök megjelentek, említhetem a zöldhagymát, a piros retket, a fejes salátát, a spenótot, az uborkát, a paradicsomot és a paprikát. Ugyanakkor ezeknek az előállítása jóval többe kerül a szabadföldinél, így az áruk eleve magas árról indulnak – hangsúlyozta Gulyás Tamás. – Az is hozzájárult az árak emelkedéséhez, hogy bevásárlási láz uralkodott el, zsákszámra vitték a krumplit, a vöröshagymát. Mindez kicsit lenyugvóban van, de hogy mit hoznak a következő napok, hetek, azt nem lehet kiszámítani. A magyar prímőröknél a korábbi években az árak folyamatosan mentek egyre lejjebb, ahogy haladtunk előre az időben. Egy-egy áruféleségből több jelent meg a piacon, valamint egyre nőtt a választék a jó idő beálltával. Hogy most így lesz-e, nem tudhatjuk, mert ilyen helyzetet még nem éltünk meg.

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke otthoni napjait sem tölti tétlenül. A tavasszal elsőként megjelent, beszerezhető friss magyar zöldségekből, a gyümölcsök közül pedig az almából olyan recepteket állított össze, melyek alapján egészséges, finom és újszerű ételek készíthetők. Ezeket különböző platformokon a nyilvánossággal is megismerteti.

– A legjobb megtisztítva, megmosva nyersen fogyasztani a legtöbb gyümölcsöt és a zöldségek egy részét is – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Ha főzzük, sütjük ezeket, törekedjünk arra, hogy minél kisebb hőhatásnak tegyük ki az alapanyagokat. A főtt ételt minél hamarabb fogyasszuk el, mert így több vitamint, ásványi anyagot őrzünk meg, mintha tovább tároljuk. A salátákat egy ideig pihentessük, hogy összeérjenek az ízek.