Krízisraktárral segítenek Békésen

– A projekt több települést érintő pályázati program részeként valósult meg váro­sunkban. A kezdeményezés lényege pedig az volt, hogy a helyi szervezetek együttműködési megállapodást kötöttek azért, hogy a projekt által finanszírozott tartós élelmiszerekből, gyógyszerekből a látókörükbe került emberek részesülhessenek – nyilatkozta hírportálunknak Kálmán Tibor polgármester.

Kálmán Tibor a napokban a városházán köszöntötte a projekt résztvevőit abból az alkalomból, hogy a program pályázati része befejeződött. Az eseményen részt vett Kádasné Öreg Julianna, a békési szociális szolgáltatóközpont igazgatója, Mohácsi Gyuláné, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Balázs Imre, aki a nyugdíjas korosztályt képviselte, illetve Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány igazgatója, a „Más-Kép” Egyesület szakmai vezetője.

– Nagyon lényeges, hogy az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a civilek, illetve a vállalkozások közösen gondolkodjanak, hiszen ez sokkal komolyabb eredményeket hozhat – tette hozzá.

– Olyan partnereket kerestünk, amelyek tagjai maguk is részt vesznek a szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, idősek, gyermekek, betegek, hajléktalanok megsegítésében, és maguk is szoktak adományt gyűjteni – fogalmazott. – A folyamatos kapcsolattartás részeként létrejött egy virtuális krízisraktár, megtörténtek az adományok, élelmiszerek beszerzései, a civil szervezetek delegáltjaival közösen döntöttünk a szétosztásról.

– Úgy gondolom, hogy sokkal szélesebb körhöz jutottunk el, mint korábban, hiszen több szem többet lát – folytatta a gondolatot a szakember. – Olyanok is a látókörbe kerültek, akik ezt megelőzően nem voltak ott. Az egyébként is erős riadólánc, a jelzőrendszer tovább erősödött a városban.

Kovács Ildikó kiemelte, a kezdeményezés tapasztalatai kedvezőek, a szervezetek megismerték egymást, az együttműködés folyamatos, szólnak egymásnak, ha szükség van segítségre. Megtörtént például, hogy a Szent Lázár Alapítványt riasztották, hogy szükség lenne egy nyugdíjas polgárnak támogatásra, azonnal léptek.

Virtuális raktárból valóságos lesz

Kovács Ildikó hangsúlyozta, már több lépést is tettek a folytatás érdekében. – A részt vevő szervezetek között megmarad a jó kapcsolat – ecsetelte. – Mindez fontos a gyorsaság és a minél szélesebb rászorulói kör elérése érdekében is. Az adománygyűjtés is folytatódik, igaz, kicsit másképpen, mint korábban.

Az Egy tábla szeretet című akciónk kapcsán egyeztettem több helyi vállalkozóval a Krízisraktárról is. Minden megkeresett nyitott volt, így bizonyos időközönként a helyi üzletekben is leadhatják, illetve akár helyben meg is vásárolhatják a jó szándékú emberek az adományokat.

Az egyik helyszín Barta István Zoltán üzlete. – A társadalmi felelősségvállalás mindig is fontos volt számomra, így természetes volt, hogy csatlakozom az akcióhoz – nyilatkozta a vállalkozó. – Örülök, hogy olyan újabb civil kezdeményezés zajlik a városban, amivel jót tehetünk az itt élőknek. Barta István Zoltán díjmentesen egy konkrét raktárhelyiséget is felajánlott a program számára.