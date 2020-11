Kristó Gyula-díjat vehetett át a berényi származású történész-kutató

Kimagasló kutatási tevékenységéért idén a mezőberényi származású dr. Maléth Ágnes történész vehette át a nagyon rangos Kristó Gyula-díjat Szegeden.

Békés megye több híres középkorkutatót adott már a magyar tudománynak: a köröstarcsai Szabó Károly – Arany János tanárkollégája –, a Kétegyházán született, Sarkadon nevelkedett Márki Sándor és a gyulai születésű Karácsonyi János püspök csak néhány a nagy nevek közül. A mai középgeneráció kortársaként emlékezhet a 2004-ben elhunyt Kristó Gyula történészprofesszorra, aki 1939-ben Orosházán látta meg a napvilágot. Emlékére családja alapítványt hozott létre fiatal történészek támogatására. Először 2005-ben adták át a Kristó Gyula-díjat. Idén a mezőberényi Maléth Ágnes kapta meg a kuratórium elismerését.

Az alapítvány névadója, Kristó Gyula iparoscsaládból küzdötte fel magát az egyetemi katedráig, a magyar középkortudomány élvonalába. Szorgalma, előadói képessége mintaszerű a jövő tanárai számára. Több mint 100 könyvet publikált, és hatalmas munkásságának a Békés megyei helytörténet is részét képezte. Fontos szöveggyűjteményeket adott ki a megye történetéről, tanulmányokat is írt Békés megyei településekről. Egyik legjobb munkájának tartják A vármegyék kialakulása Magyarországon (1988) című könyvet, mely szintén tartalmaz Békés megyei vonatkozásokat. Sokunk számára lehet emlékezetes Szent István király (2001) c. monográfiája, a bambergi lovassal a címoldalán. Útjára indította az Anjou-kori oklevéltár sorozatot, mely a 14. századi magyar történelem megismerésében segíti az olvasót. Ezen kötetek összeállításához latin nyelvű kéziratok olvasása szükséges, Kristó Gyula és jobb pályatársai pedig némi túlzással úgy olvashatták/olvassák ezeket a latin okleveleket.

A kitüntetett történész ma is ezer szállal kötődik Mezőberényhez.

A Kristó professzor nevét viselő alapítvány évente legfeljebb két kutatót tüntet ki, akik a szegedi egyetemhez kötődnek. 2020-ban november 19-én adta át a díjat Szegeden Petrovics István címzetes egyetemi tanár, a kuratórium elnöke. Maléth Ágnes – a kuratórium idei díjazottja – a magyar és az egyetemes történelmet kapcsolta össze: az Anjou-házból való I. Károly magyar király és a pápaság kapcsolatait vizsgálta doktori értekezésében. A sok nyelven beszélő, mezőberényi származású fiatal történésznő házasságban él, két gyermek édesanyja. A korábbi évek díjazottjainak sorából a vésztői Rábai Krisztina Békés megyei származású. A kuratórium tagjai közül Almási Tibor, a szegedi egyetem tanszékvezetője szarvasi, Halmágyi Miklós, a Békés Megyei Levéltár munkatársa pedig békéscsabai születésű. A járvány miatt a nyilvános ünnepség ezúttal elmaradt. A hírről Halmágyi Miklós tájékoztatta hírportálunkat.

Maléth Ágnes lapunknak elmondta, óriási elismerésnek tartja, hogy átvehette a Kristó Gyuláról elnevezett díjat.

– A történészprofesszor egész munkássága miatt óriási kitüntetést jelent ez számomra. Külön emeli mindezek értékét, hogy egy nemzetközi hírű kutató volt, akinek életútja a szegedi középkorászok számára bír különleges jelentőséggel – fogalmazott Maléth Ágnes.

A kitüntetett Mezőberényben, a Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségizett, ma is ezer szállal kötődik a városhoz. A Szegedi Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom-történelem középiskolai tanári végzettséget szerzett.