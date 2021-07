Kreatív alkotásokat készít anya és fia Békésen

Sorra készíti újabb és újabb kreatív alkotásait Varga Anikó és fia, Tobai Zsolt. A békési fiatalember dolgozik a Bismarck csatahajó 120 centiméteres kicsinyített másán, de igazi ezermesterként puzzle-dobozt és fa söröskorsót is létrehozott. Édesanyja, Anikó pedig továbbra is kiválóan, fotószerűen rajzol, és pirográfiai munkái is egyre népszerűbbek.

Zsolti és édesanyja hosszú évek óta dolgoznak együtt szabadidejükben, aminek eredményeként számos különleges tárgy és kép született már meg. A fiatalember tehetségére több helyen felfigyeltek, ennek részeként nyerte el néhány éve a Nyilas Misi-ösztöndíjat, aminek érdekessége, hogy a kapcsolódó nyári tábort a Nemzeti Tehetség Program támogatásával idén éppen Békés-Dánfokon tartják majd. Zsolt kézügyessége és kitartása különleges. Mint ahogy arról már írtunk, korábbi munkájáért, a HMS Victory hajóért arany és ezüst elismerését is kapott egy makettversenyen, s amennyire ideje és tanulmányai engedik, készíti a Bismarck csatahajó 120 centiméteres kicsinyített mását is. Ez utóbbi annyiban más lesz ezt megelőző munkájánál, hogy elektronikát is szerel hozzá, és szeretné majd vízre is bocsájtani a helyi Puskaporos-tavon a távirányítós vízi járművet. Eközben a közelmúltban vásárolt esztergapad és a hozzá tartozó vésők segítségével egyedi kivitelezésű fa söröskancsót készített, mégpedig nem is akármiből, hanem faoszlopból. – Ez amolyan próbamunkának számított, ki kellett tapasztalnom, hogy mit és hogyan lehet a leghatékonyabban használni. A kancsóból egyébként inni is lehetne, ha előtte méhviasszal bevonnánk – árulta el. Zsolt emellett körfűrésszel egy puzzle-dobozt is gyártott. Ez egy amolyan rejtett „kincsesláda", aminek az a titka, hogy egészen máshogy nyílik, mint hagyományos társai. Arra a kérdésünkre, hogy mitől az elképesztő türelem, ami a tárgyak létrehozásához szükséges, a fiatal ezermester elmondta, egyrészt édesanyjától is ezt látta, másrészt mindketten ugyanabban az autoimmun betegségben szenvednek, az alkotótevékenység pedig kicsit el is tereli a figyelmet arról. A tehetség erősáramú elektrotechnikusnak tanul, és várhatóan jövő szeptemberben az elektronikát, informatikát, mechanikát és robotikát ötvöző mechatronika szakon tanul majd tovább a Szegedi Tudományegyetemen, mérnök szeretne lenni. Édesanyja, Anikó évek óta készít különleges, szinte fotószerű akvarellportrékat. Ezek a munkái kifejezetten kedveltek, nagyon sokan keresték, hogy készítsen egy-egy családtagjukról rajzokat. Emellett több alkotása különböző albumokba is bekerült, legutóbb például a Világ művész szemeken át című kiadványba nem kevesebb mint nyolc művét is beválasztották. Az említett portrék mellett helyi épületek, például a Fáspusztai kastélyt vagy a békési múzeumot ábrázoló munkái is szerepelnek az albumban. A „fába szorult" Jack Nicholson története Varga Anikó emellett ugyancsak időről időre keresi az új irányokat. Nemrég például elkezdett pirográfiával foglalkozni. A pirográfia vagy faégetés olyan művészeti ág, amikor az alkotó szabad kézzel a fára vagy más anyagra égetéssel viszi fel a mintát, ábrát vagy rajzot. Anikó karácsony környékén csinált egy ilyen jellegű faliórát magának, amiről fotót osztott meg a Facebookon. Nemsokára lecsaptak rá a netezők, és többen is kértek tőle más, hasonló alkotást. Egy édesapa például annak a jelenetnek a megörökítését szerette volna, amikor fiával közösen egy nagyobb halat fogtak. Mások az állatos pirográfiákat kedvelték meg. Látogatásunkkor láthattuk azt a különleges faégetéssel készült munkáját is, amely a „fába szorult" Jack Nicholsont ábrázolja a Ragyogás című klasszikus filmben. – Jövő szeptembertől minden más lesz, hiszen Zsolti Szegeden tanul majd tovább, de neki ott a helye – szólt a jövőről az édesanya, aki addig azonban nem zárta ki, hogy akár kézművesvásárokon is bemutatják alkotásaikat.