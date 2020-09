Közösségi tereket alakít ki Békés

Tizenötmillió forintos pályázati forrás segítségével tovább bővülhet a dánfoki gasztrokomplexum, a jelenlegi létesítményhez kapcsolódóan újabb közösségi tereket alakítanak majd ki – tájékoztatott Polgár Zoltán.

A város fejlesztések koordinálásával megbízott alpolgármestere elmondta, hogy a napokban a helyszínen egyeztettek a beruházás ütemezéséről Hegyesi Szilárd táborvezetővel.

Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a 2013-ban megépült közösségi tér nagyon fontos lépés volt Dánfok életében. A szabadtéri családi, céges rendezvények, csapatépítő összejövetelek a beruházásnak köszönhetően egyre népszerűbbé váltak, amivel párhuzamosan az igények is nőttek. Így szükségessé vált a bővítés: – Fontosnak tartjuk a helyi értékek népszerűsítését, a hagyományok megőrzését, a közösségek számára megfelelő terek létrehozását – folytatta a gondolatot Polgár Zoltán. Mint kiemelte, a fejlesztés ezeket a célokat is szolgálja.

– Emellett a bővítésnek turisztikai hozadéka is van, hiszen a Dánfokra látogató vendégek gyakran veszik igénybe a gasztrokomplexumot – ecsetelte. – A munkálatok a szezon vége után kezdődnek, és várhatóan idén be is fejeződnek.

Az üdülőközpontban jelenleg is több fejlesztés a végéhez közeledik. A létesítményben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban és egy Románia–Magyarország, RO–HU programban elnyert támogatások segítségével valósulnak meg a beruházások, melyek tovább emelik a szolgáltatások színvonalát.