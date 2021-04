Közösségi tér lesz a volt tarhosi erdészlakból

Szerdán a tarhosi önkormányzat tulajdonába került a település határában fekvő volt állami üdülő, egyben korábbi erdészlak. A község a vadregényes környezetben fekvő épületben és környékén turisztikai, közösségi és rekreációs központot hozna létre.

Az ingatlan festői, egyben vadregényes környezetben fekszik Tarhos és Bélmegyer között, a Hosszúfoki-csatorna partján. Az idő vasfoga valóban meglátszik a korábbi állami üdülő állapotán, de a csend, a madárcsicsergés egészen különleges nyugalmat kölcsönöz a területnek, pedig a főút alig 200 méterre található onnan.

– Hosszú előkészítést és befektetett munkát követően a tarhosi önkormányzat megvásárolta a magyar államtól a Tarhos és Bélmegyer határán található úgynevezett erdészlakot – jelentette be a helyszínen dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Kürti Sándor, Tarhos polgármestere. Az ingatlant a Wenckheim-család építtette, s sorsa az elmúlt évtizedben kissé hányattatottá vált.

A család egykori tarhosi uradalmához tartozó hajdani erdészlak ugyanakkor azzal, hogy az önkormányzat tulajdonába került, új funkciókat kaphat, és a tarhosi önkormányzat, a térségi és helyi civil szervezetek, önkormányzatok közös rekreációs, szabadidős tevékenységének központja lehet.

– Az ingatlan hasznosításának több célja van – fogalmazott Kürti Sándor. A polgármester elmondta, egyrészt szeretnék erősíteni a Körös vidékén a vízi, kerékpáros és gyalogos turizmust. A horgászok és a koronglövők számára is helyszínt biztosítanánk, emellett az erdészlakban bemutatják majd a régi vadászati tevékenységeket, felelevenítik a kapcsolódó hagyományokat, szemléletformáló programokat és nyári táborokat is szerveznek majd ott. Szabadtéri koncertek rendezésében is gondolkodnak, illetve már akadtak érdeklődők, akik művésztelepet is életre hívnának a területen. Családi rendezvények, csapatépítő tréningek számára is ideális helyszín lehet az erdészlak környéke.

– Természetesen a felújításhoz több időre van szükség, hosszú távra tervezünk – fogalmazott a polgármester. – Lépésről lépésre, saját erőből és fejlesztési források bevonásával újítjuk majd meg a környezetet. Első lépésként meg kell valósítanunk az ingatlan állagmegóvását és a kármentesítést. Ezután kezdhetjük majd el a 21. századi turisztikai és közösségi elvárásoknak megfelelő újjáépítést az önkormányzat partnereivel közösen. Így az elképzelések alapján az erdészlak térségi turisztikai központtá válik majd. Mindezt segíti az is, hogy nemcsak az épület, hanem a hozzá tartozó több mint 1,5 hektárnyi terület is az önkormányzat tulajdonába került.

– Szeretnénk minél előbb megtalálni a fejlesztéshez a megfelelő forrásokat, keressük a pályázati lehetőségeket. Ennek érdekében folyamatosan egyeztetünk – hangsúlyozta Kürti Sándor. – Egy hamisítatlan közösségi teret hoznánk létre, amely mind a tarhosiak, mind a térségben élők és az itt tevékenykedő civil szervezetek, illetve – ahogy említettük – nyári táborok számára egyaránt megfelelő helyszínt biztosíthat.