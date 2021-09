Közösségi házat kaptak a sarkadi vadászok

A természetjáró közösségi ház több mint egy vadászház, hiszen szélesebb közönség számára nyit kapukat – fogalmazott Győrffy Balázs, hozzáfűzve, az épülettől többé vált a térség és a település, hiszen felpezsdítheti a helyi közösségi életet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szólt arról is, hogy a Körösök vidéke rengeteg értéket rejt, a turistákat pedig ki kell szolgálni, attrakciókra van szükség.

Új korszak kezdődött a magyar vidékpolitikában 2010 után – folytatta, hangsúlyozva, az ország minden szegletét fejleszteni kell. Aláhúzta:

Szólt arról is: meg kell mutatni a természettől elszakadtaknak, hogy a vadászat nem egyenlő a barbarizmussal, hanem felelős vadgazdálkodást jelent. Erre lehetőséget ad a sarkadi természetjáró közösségi ház és a közelgő vadászati világkiállítás is.

Büszke arra, hogy Sarkadon egy együtt gondolkodó, tenni akaró közösség munkálkodik – mondta dr. Mokán István polgármester, hozzátéve, ez hangsúlyos szerepet kapott akkor, amikor arról döntöttek, hogy mire fordítsák azt a 250 millió forintot, amit sikeres pályázat révén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyertek el.

Több civil szervezet valósított meg a forrásból programokat, megújították a Béke sétányt, játszóteret építettek a Bihar utca végén, rendbe tették, korszerűsítették a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület és a Sarkadi Ipartestület székházát.

Látták, hogy egy értékes közösség munkálkodik városban, ezért az önkormányzat átadta ezt a lehetőséget a Sarkadi Pelikán Vadásztársaságnak, hogy a hosszú évtizedek óta dédelgetett álmát megvalósítsa. Így jött létre a Sarkadkeresztúri úton a természetjáró közösségi ház, aminek megfelelő tulajdonosa a vadásztársaság.

– Harminchárom évet vártak arra, hogy átadhassák a természetjáró közösségi házat – mondta a csaknem negyven vadászt tömörítő Sarkadi Pelikán Vadásztársaság elnöke.

Szász András hozzátette, bár évtizedekkel ezelőtt elkészült az alap, a lábazat, a rendszerváltozással sok minden megváltozott, ezért nem tudtak továbblépni. Eddig az önkormányzat által biztosított helyiségekben tartották összejöveteleiket, rendezvényeiket.

Tavaly elindulhatott a munka, amelynek eredményeként – sarkadi vállalkozók és sarkadi szakemberek révén – megépült a 156 négyzetméteres természetjáró közösségi ház, benne egy tágas előadóteremmel, teakonyhával, irodával, vizesblokkokkal és közlekedővel. Tehát alkalmas az eredeti cél beteljesítésére, negyven-hatvan ember fogadására.

A természetet is védik

A vadászat egy életérzés, egy életstílus, ugyanakkor tudatos vadgazdálkodási tevékenység is egyben, amely kihat a mezőgazdaságra, a turizmusra, a gasztronómiára, valamint néplélekre és népszellemre is. A vadászok természetvédők is, és ők jelentik a hidat az agrárium és a természetvédelem között – hangsúlyozta Takács Árpád.

A megyei kormánymegbízott – aki a kormányhivatal, mint vadászati hatóság nevében köszöntötte a megjelenteket – megjegyezte, hogy az elmúlt években a kormányhivatal 18 szervezettel kötött együttműködési megállapodást, köztük az agrárgazdasági kamarával és a vadászkamarával is.

Azt emelte ki dr. Kovács József országgyűlési képviselő is, hogy a vadászat több mint egy hobbi vagy egy mesterség. A vadgazdálkodás a mezőgazdaság miatt is fontos, és ezt a szemléletet a gyermekekkel is meg kell ismertetni, amire lehetőséget ad a természetjáró közösségi ház. Úgy véli, a 70 millió forintos fejlesztési lehetőség tehát a legjobb helyre került.