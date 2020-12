Közösen hangolódnak a karácsonyra az elekiek

Hangolódjunk együtt az ünnepekre – felhívással idén Elek is csatlakozott a Solymárról indult úgynevezett adventi ablakok kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy december 1-je és 24-e között minden nap máshol egy-egy kidíszített ablak borul fénybe Eleken. A helyi művelődési ház szervezésében a lehetőség nyitva állt mind az eleki lakosoknak, mind pedig az ottani intézményeknek, és a vállalkozásoknak is.

– Szerettük volna, hogy még ezekben a bizonytalan időkben is közösen készüljünk az év legszebb időszakára. Az adventi időtartam során minden nap egy-egy ablak öltözik díszbe a településünkön, ily módon képviselve az adventi kalendárium egy-egy ablakocskáját. Így, mire beköszönt a karácsony, már a kalendárium mind a 24 ablaka díszben fog pompázni – árulta el Haász Tünde, a helyi művelődési ház igazgatója.

Hozzátette, azért döntöttek így, mivel idén a koronavírus-járvány miatt zárva vannak, karácsonyi, adventi programokat élőben nem tudtak szervezni.

– Nem tudjuk kinyitni a házat, semmilyen karácsonyi programmal nem tudtunk készülni a lakosság fele, ezért határoztunk úgy, hogy ilyen formában próbáljuk elhozni az ünnep hangulatát és az adventi meghitt időszakot. Arra gondoltunk, hogyha már úgyis elővesszük a díszeket, akkor díszítsük fel az ablakokat is, egy kicsit éljük meg ezt a különleges hangulatot. A helyiek szerencsére nagyon lelkesek, örülnek a kezdeményezésnek – részletezte Haász Tünde.

Mint megtudtuk, a jelentkezők teljesen szabad kezet kaptak az ablakok dekorálásakor, mindössze arra kellett ügyelniük, hogy azok kifelé, az utcafront felé nézzenek, hogy bárki, aki arra jár, az jól láthassa az adventi díszítést.

– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Sok karácsonyi program lett volna Eleken, de a vírus miatt ezeket nem lehetett megtartani. Ezért is örülök, hogy mi is csatlakoztunk a felhíváshoz, hiszen így mégis valami meghitt, ünnepi hangulatot, illetve programot csempészhetünk a városlakók életébe. Az én ablakom jómagamat és a páromat, illetve a két kutyánkat ábrázolja karácsonyi fényekben. A kandeláberek ledes fényfüzérrel vannak megvilágítva, mintha világítanának, illetve mivel fotográfusként is dolgozom, a kompozíció megvilágítását fotós lámpákkal oldottam meg. Úgy tapasztalom, hogy a településen mindenki nagyon kedves dolognak tartja az adventi ablakokat. Valamennyiünknek szívmelengető látni mások ünnepi dekorációját. Talán emiatt is többen járnak az utcánkba, mióta felkerült az ablakomba a dekoráció. Sőt, sokan még fotózkodnak is előtte. Úgy hiszem, ez a dolog összekovácsolja a város lakosságát – árulta el Kecskés Andrea, aki szintén részt vesz a kezdeményezésben.

A felhívásra városszerte, minden korosztályból jelentkeztek, vannak köztük fiatalok, nyugdíjasok és középkorúak is.

– Aki egy kicsit is kedvet érez ehhez, jelentkezett. Elsősorban azok, akik egyébként is díszíteni szokták az ablakokat vagy éppen a házukat. Az utolsó ablak a mi ajtónk lesz, a művelődési ház bejárata. Advent utolsó napján ugyanis a művelődési központ fog fénybe borulni, így lesz teljes a kalendárium. Ezzel is jelképezve azt, hogy szeretettel várunk mindenkit, amint megszűnnek a korlátozások – részletezte Haász Tünde.

Hozzátette, azok közt, akik részt vesznek a kezdeményezésben kisorsolnak három ajándékot.

– A könyvtár felajánlása egy értékes könyvcsomag, a városüzemeltetés pedig egy Eleken, helyi termékekből – savanyúságból, paprikából, fűszerpaprikából, italokból – összeállított pakkot kínált fel, illetve a gyulai húskombinát is jelentkezett egy reprezentációs csomaggal, amiben különféle termékek, többek közt hátizsák, táska, naptár van – sorolta a művelődési ház vezetője.

Mindezek mellett még Haász Tünde elárulta, kisebb garázskoncertekkel is kedveskednek a helyieknek.

– A gyulai kollégák, az ottani művelődési ház vesz fel különböző műsorokat, és ezeket közvetítjük a helyieknek, többek közt Hevesi Imre gyermekeknek szóló műsorát is. A közösségi oldalakon tesszük közzé, ahol az érdeklődők élőben megtekinthetik a produkciókat, amelyeket aztán később felvételről bármikor vissza is nézhetnek. De ennek mintájára mi is gondolkodunk azon, hogy készítünk hasonló felvételeket, akár már jövő húsvétkor – árulta el az igazgató.