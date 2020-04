Közmunkások is besegítenek az alapítványi munkába

Közfoglalkoztatóvá vált a Nádasdi Kamilla Alapítvány márciustól. Nádasdi Zoltánné alapító elmondta, összesen öt főt foglalkoztatnak (három raktárost és adminisztrátort, két irodai dolgozót). Másik jó hírről is beszámolt: egy helyi vállalkozónak köszönhetően kialakították a bázisukat a Fő utca 65. szám alatti udvarban.

– Hat hónapra szól a közfoglalkoztatottak munkája. Adományok kezelésénél, az osztásoknál kellenek a segítő kezek – tette hozzá. Elmondta, februárban tartottak adományosztást, a nehéz élethelyzetbe került rászorulóknak tartós élelmiszert (családonként 10 kilót), használt ruhaneműt, játékokat adtak.

A veszélyhelyzet idején se pihennek a civilek, varrtak, kiosztottak eddig majd kétezer maszkot, s a helyi lakosság körében kezdeményezett segítségnyújtásban is partnerek.

– Olyan battonyaiakat is felkeresünk, akikről kiderül, egyik ellátási formába se tartoznak, de jól jön nekik is a segítség. Önzetlen felajánlók jóvoltából kríziscsomagokat (tartós élelmiszereket, a háztartásba szükséges praktikus dolgokat) juttatnak el hozzájuk az önkéntesek; eddig húsz helyre eljutottak. Van egy élelmiszerszekrénye az alapítványunknak, amit egyik munkavállalónk naponta fertőtlenít, s azt is feltöltjük. Bunda Gábornéval, alapítványunk képviselőjével vállvetve azért dolgozunk, hogy minél többeken, több módon segíthessünk – tette hozzá Nádasdi Zoltánné.