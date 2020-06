Közkincs lesz a Kaáli emlékház a Könd utcán

Dr. Kaáli Géza és családja személyesen mutatta meg pénteken a sajtó képviselőinek egykori házukat Orosházán, a Könd utcán, amit emlékházzá alakítottak át. Januárban egy véletlen folytán sikerült megvásárolni a régi ingatlant. Korhűen visszaállították az eredeti állapotát. Még az udvaron is ott áll az akkori Pannonia motorkerékpárjuk és a restaurált, 1953-as Opel Olimpia Rekord, az egykori családi autó.

A Kaáli emlékház sajtónyilvános eseményére voltunk hivatalosak. A Kaáli család a Könd utca 2. szám alatt lakott egykor, amelyet most eredeti állapotában hirdeti a városhoz való tartozást, a múlt értékeinek a megőrzését, amit se háború, se forradalom, se sok-sok költözés nem tudott megsemmisíteni. Dr. Kaáli Géza professzor, Orosháza díszpolgára, a Táncsics gimnázium egykori diákja és legfőbb mecénása a szülői házról úgy fogalmazott, az a mindenkori támasz, amely erőt ad s átvisz egy életen át. Nos, ide tért vissza a professzor és azt tapasztalta, folyamatosan vándorolnak vissza egykori családi kincseik is.

A professzor szülei 1956 januárjában költöztek Sarkadról Orosházára, ahol édesapja szemész főorvosi állást kapott. A héttagú család – három gyerek és a nagyszülők – részére egy háromszobás házat biztosított a városi tanács. A Kaáli család a Könd utcai házat a világháborút túlélt polgári bútorokkal rendezte be, az egyik szobában egy szemészeti rendelő is helyet kapott. Kaáli Géza ezt a házat tekintette szülői háznak. Innen járt általános iskolába, gimnáziumba, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Ennek az épületnek a kapujában ölelte meg édesapját utoljára, amikor 1969-ben az Amerikai Egyesült Államokba disszidált. Édesapja 1972-ben meghalt, édesanyja Budapestre költözött. A berendezéseket és a rendelő egyes darabjait magával vitte és 1995-ben bekövetkező haláláig gondosan őrizte. Ebben az időben már létezett a Kaáli Intézet. Amerikából a professzor évente többször is hazatért, a családi örökség minden egyes darabjáról személyesen gondoskodott.

Januárban egy véletlen folytán sikerült megvásárolnia az ingatlant. Korhűen visszaállította eredeti állapotát.

– A féléves restaurálási munkát titokban tartottam testvéreim elő̋tt is. A húgom és az öcsém a megnyitó napján nem hittek a szemüknek: a szülői házba ötven év után ismét belépni és mindent úgy találni, ahogy az régen volt, csak kevés embernek adatik meg az életben – tette hozzá meghatódottan a professzor. Kaáli Géza hozzátette, közkinccsé teszi az emlékházat.

Dávid Zoltán polgármester és dr. Blahó János gimnáziumi igazgató szerint ennek az eredeti szép „parasztbarokk” háznak, berendezésének és egykori funkciójának helytörténeti értéke van. Közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy a hon- és népismeret tantárgy keretében a Kaáli emlékház az érdeklődő tanulók számára tanári kísérettel látogatható lesz. Sőt, a professzor alkalmanként személyesen kalauzolja majd a látogatókat.

A pénteki ünnepélyes megnyitón a családon és a régi orosházi kötődésű barátokon kívül a város és a gimnázium vezetői is megjelentek és méltatták a a neves orvos újabb közérdeket is szolgáló szerepvállalását.