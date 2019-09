Vándorgyűlést tartott a Magyar Levéltárosok Egyesülete Gyulán

Megkezdődött a Magyar Levéltárosok Egyesületének idei vándorgyűlése hétfőn délután Gyulán, az Erkel Hotelben. A tanácskozás két központi témája a levéltár és a közigazgatás, illetve a gyógyvizek és a fürdőkultúra. Kedden egyébként még focitorna is várja majd a résztvevőket.

A hétfőtől szerdáig tartó fürdővárosi tanácskozáson 180 tagtárs és vendég vesz részt – mondta el köszöntőjében Kenyeres István. A Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke kiemelte: hazánk mellett Ausztriából, Horvátországból, Lengyelországból, Romániából, Németországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából is érkeztek levéltáros egyesületek képviselői a programra, illetve a határon túli magyar szakemberek is ellátogattak Gyulára. Hangsúlyozta, a közigazgatásnál aktuálisabb témát aligha találhattak volna, hiszen a kormányzati intézkedések következtében az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb teret nyer hazánkban. Kifejtette: a levéltáraknak fel kell készülniük az e-iratok átvételére, feldolgozására és az elektronikus ügyintézésben való résztvételre is.

Dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy Gyula régóta a Dél-Alföld leglátogatottabb települése, fejlődése folyamatos, a vendégéjszakák száma az utóbbi tíz évben mintegy duplájára nőtt. Rámutatott: a helyi hagyományok megőrzésében és dokumentálásában remek partnerük a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, ami fontos értéke a városnak, és Gyula megyei tudásközponti szerepéhez is nagyban hozzájárul.

Várfi András, a megyei közgyűlés alelnöke ugyancsak köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Gyula látványosságait.

Dr. Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei Levéltárának igazgatója elmondta, szakmájuk egyik legnépesebb és legfontosabb seregszemléjének adhat otthont Gyula. A nyitónapon előadást tartott Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár és Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott is.