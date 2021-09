Közeleg az őszi kullancsinvázió

A közönséges kullancs tavasszal és ősszel a legaktívabb, nyáron azért gyakoribb az általa okozott megbetegedés, mert akkor vagyunk a legtöbbet a természetben. Öt-hat fok fölött akár télen is aktív maradhat, és képes átvészelni a leghidegebb időszakokat is.

Ezt ne hagyja ki! Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

Mint azt Földvári Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa a turistamagazin.hu-nak elmondta, az enyhe tél miatt a kullancsok most hamarabb tudnak gazdát találni, hamarabb beindul a nőstények peterakása, a következő generáció is hamarabb tud gazdát keresni, tehát egy általános sűrűségnövekedést várhatunk. – A kullancsok olyan inaktív állapotra képesek, mintha téli álmot aludnának. Ennek során nem mozognak, és az anyagcseréjük is teljes mértékben lecsökken, így képesek a nagyon hideg időszakokat is átvészelni a talajszinten.

Mivel a téli fagyok még odébb vannak, előtte egy igen aktív „kullancsinváziós” őszi időszakot kell túlélnünk. Az előrejelzések szerint – mivel tavaly gyenge telünk volt – idén ez fokozottan jelentkezik majd.

Egyre több a csípés emberben és állatban is

Az elmúlt évek hazai időjárása kedvezett a kullancsoknak, és ettől az emberek és a háziállatok is több csípést szenvedtek el – derül ki egy több mint 3000 válaszadó 14 ezer csípésadatát összesítő felmérésből. A Sokk a rovar Facebook-oldal kérdőívének kitöltőinek többsége valamilyen módon már védekezik a kullancsok ellen, jellemzően zárt ruházattal, riasztószerekkel, és a háziállataikat is igyekeznek óvni a vérszívóktól.

Több mint háromezren töltötték ki a Sokk a rovar Facebook-oldal kérdőívét, amiből kirajzolódhatott az ország kullancstérképe.

Az elmúlt évek enyhébb telei kedveztek ezeknek a veszélyes vérszívóknak, a kullancsszezon ezért hamarabb, már kora tavasszal elkezdődött. Ez visszaigazolódott a felmérésre adott válaszokban is, hiszen a válaszadók 53,8 százaléka szerint az elmúlt öt évben gyakoribbá váltak a kullancscsípések a családjukban, 44,1 százalékuk stagnálást tapasztalt, és csak elenyésző részük érzett csökkenést. A válaszadók közül legtöbben a háziállataiknál is növekvő csípésszámot jeleztek az elmúlt öt évben.

A válaszadók 64,3 százalékának a családjában volt kullancscsípés az elmúlt egy évben, míg a háziállataik esetében 65,2 százalékuknál. A felmérés arra is rákérdezett, hogy az idén hány kullancscsípést észleltek. A családtagok körében jellemzően 1-3-at, míg a házi kedvenc kutyák, macskák esetében nem ritkán akár 5-10-et vagy akár annál többet is.

A felmérésben résztvevők összesen mintegy 4200 kullancscsípésről számoltak be családjukban és 9900-ról kutyáikban, macskáikban. A Sokk a rovar Facebook-oldal felmérése arra is rákérdezett, hogyan védekeznek a kullancscsípés ellen. A legtöbben (49,4 százalék) kullancsriasztó szerekkel, 44,8 százalékuk pedig megfelelő ruházattal (vagy mindkettővel). A kullancsok által terjesztett fertőzőbetegség elleni védőoltást 15,7 százalékuk vett igénybe. A háziállatoknál a válaszadók 27,2 százaléka használ kullancsriasztó nyakörvet, 24,4 százalékuk boltban kapható, 32,4 százalékuk pedig állatorvos által felírt kullancsriasztószert.

Fontos a kullancs elleni védelem Ezeknek a kártevőknek a veszélyességét jól mutatja, hogy a kérdőívet kitöltők 12,2 százalékának családjában már okozott fertőző megbetegedést a kullancscsípés – hívta fel a figyelmet Dr. Bajomi Dániel, a Sokk a rovar Facebook-oldalt működtető Bábolna Bio Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte ugyanakkor a felmérés adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a válaszadók többsége tudatában van a kullancsok okozta veszélyeknek, és igyekszik is védekezni a kullancscsípések ellen. Szerencsére ezt többféleképpen is megtehetjük, a humán készítményeknél például már vannak kifejezetten kisgyermekeknek kifejlesztettek, természetes hatóanyagú vagy éppen illatmentes termékek is.

Az internetes megoldás többet árthat

– A megemelkedett kullancs-aktivitás társállataink szempontjából egész évben jelentős kockázatot jelent. Emellett új kullancsfajok is elterjedtek Európában, melyek térségünkben korábban nem ismert kórokozók okozta betegségeket okozhatnak – hívja fel a figyelmet Dr. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének professzora.

– Ha a társállat-tulajdonosok szeretnék megóvni kedvenceiket az élősködőktől, akkor fontos, hogy szakértői segítséget kérjenek.

Az állatorvos a házikedvencek egészségi állapota és aktuális környezete alapján egyedi megoldást ajánl. Ha a tulajdonosok saját maguk kezelik kedvenceiket az internetről gyűjtött információk alapján, úgy előfordulhat, hogy ilyen esetekben veszélyeztetik kedvenceik egészségét – tette hozzá a professzor.