Közelebb hozták a történelmi emlékezetet a fürdővárosban

Négy gyulai helyszínnel és a történelmi emlékezet számos elemével csatlakozott a fürdőváros kiállítóhelyeit működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. A program lehetőséget adott az érdeklődők számára, hogy olyan eseményeken vegyenek részt térítésmentesen, amelyek kevéssé ismert helyeket és történeteket mutatnak be.

Szombaton és vasárnap a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont Török tornyában a Gyula török kori emlékei című kamarakiállítást tekinthették meg az érdeklődők. A tárlat Magyarország egyetlen ma is álló, nem vallási célokat szolgáló török kori épülete, amelyben annak történetét, historikus ábrázolásait, a hódoltság korának gyulai építészeti emlékeit mutatják be a vár feltárásakor előkerült török kori használati tárgyak segítségével is.

A kiállítást egészítette ki az a szombat esti filmvetítés, amely a 16-17. századi erődítmény felépítését, mindennapjait járta körül, és ami a 2016-ban zajlott régészeti feltárásokról készült. A várfalra vetített film megtekintését követően a jelenlévők Liska Andrástól, az ásatásokat vezető régésztől további érdekességeket is megtudhattak.

Kőre kő elnevezésű programon a gyulai zsidó temető ravatalozójának megtekintése után vezetett sétán vehettek részt a téma iránt érdeklődők. Az előadáson egyebek mellett kiderült az is, Gyula milyen sok sikeres polgára nyugszik a Csíkoséri sori sírkertben. A helyszínen Kovács Attila, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. munkatársának vezetésével nyerhettek betekintést a látogatók a temető sírkövei között megbújó történetekbe.

A gyulai evangélikusokról, a gyülekezetről és a Béke sugárúton álló templomukról juthattak új információkhoz azok, akik az eklektikus stílusban, 1927-1938-ig, Gerlóczi Gedeon tervei alapján elkészült épületben tettek látogatást a hétvége mindkét napján. A gyülekezet vezetői és lelkésze idén is örömmel vállalták, hogy – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és számos különlegességet osszanak meg a látogatókkal.