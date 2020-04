Közel ötven éve város Békés

Békés Szinte pontosan negyvenhét évvel ezelőtt, 1973. április 15-én emelkedett városi rangra az akkori Békés nagyközség.

Kálmán Tibor polgármester elmondta, az eltelt közel öt évtized alatt több olyan sorsfordító esemény is érte a várost, amely beírta magát a település történelmébe. Először az 1978-as földrengés volt, majd ezt követte 1980-ban az árvíz és most a járványhelyzet. Az első két esetben a település megmutatta, hogy közösségi összefogással újra tudta indítani Békés életét, erre az összefogásra most is szükség van, amikor a ­koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséért küzdünk.

A település sok híres személlyel büszkélkedhet, akik Békésen születtek, de a világ más táján végzik vagy végezték hivatásukat magas szinten. Köztük van B. Szabó István egykori országgyűlési képviselő, államminiszter, prof. dr. Tóth József, a modern hidrogeológia atyja, a kanadai University of Alberta professor emeritusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. Csurka László Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja is Békésen született, hogy csak néhányat említsünk. Ők mind Békés város díszpolgárai, akik a várossá nyilvánítás alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen vehették át az elmúlt évek valamelyikén az elismeréseiket.

Az idei évfordulón a nyilvános ünneplés elmaradt, ám ez nem jelenti azt, hogy ebben az évben nem érdemelték ki kimagasló személyiségek, szervezetek akár a Békés Város Díszpolgára, akár a Békés Városért vagy a Civilek a Városért kitüntető címet.