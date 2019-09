Közel nyolc óra alatt teljesítették a Mályvádi Teljesítménytúrát

Bár korábban is volt, aki egészen komolyan vette és a kerékpáros távot mindössze két óra alatt teljesítette, azért azt fontos megjegyezni, hogy a Mályvádi Teljesítménytúra nem verseny. Az elsődleges cél a környékbeli természeti értékek megismerése. A tíz évvel ezelőtti eseményen Kiss Péternek mindössze 120 percre volt szüksége ahhoz, hogy végigszánkázzon a terepen, lelkes csapatunknak azonban a táj lenyűgöző szépsége és a fergeteges hangulat miatt a nyolc óra is kevésnek bizonyult.

A Gyula – Gyulavári – Solymos – Mályvádi őstölgyes – Sitka – Városerdő – Remete – Szanazug – Doboz – Póstelek – Gyula útvonal a kiírás szerint legfeljebb 8 óra alatt teljesíthető. Különös öröm, hogy a 7 óra 50 perces menetidőnkkel hivatalosan is a leglassabb résztvevők között végeztünk. Leginkább a lenyűgöző táj és a remek hangulat volt az, ami visszafogta, mindinkább marasztalta ötös fogatunkat. Mihály Gábor, Mihály Dávid, Mihály Áron, Ujvárosi Dániel és jómagam végig együtt tekertünk, egymást erősítve, mértékletes lassúsággal faltuk a kilométereket.

Olajozottan ment minden. Nem is lehetett másként, hiszen a Körösök Völgye Turista Egyesület munkatársai idén immár 29. alkalommal rendezték meg az eseményt. Mindent megtettek azért, hogy a közel félezer résztvevő otthonosan érezze magát akár még a Mályvádi őstölgyesben is. A teljesítendő távot mindenki a saját képességei és elvárásai alapján választhatta ki. A gyalogosok öt, a kerékpárosok pedig egy hivatalos útvonalon haladhattak.

A felkészültebbek 35 és 55, a műkedvelők 12 és 25 kilométeren keresztül gyönyörködhettek a lenyűgöző környezetben. A nagyrészt erdőn át vezető útvonal kiemelt értéke az eldugott, csak kevesek által ismert Mályvádi-erdő, amely hazánk ezredik természetvédelmi területe. Azonban számtalan egyéb látnivalót is érintenek az útvonalak: Gyulán a középkori téglavárat, a Gyulaváriban található Almásy-Wenckheim-kastélyt, a Fekete-Körös igazán változatos medrét, a városerdei és szanazugi üdülőtelepeket, a Doboz közelében található Sámson várának 11-12. századi kaputornyát, valamint a pósteleki kastélyparkot.

A bringásoknak fokozottan ajánlott a kevlárbetétes külső, ami, még nem golyóálló, de azért a méretes tüskék lepattannak róla. Vannak olyan szakaszok, ahol első ránézésre egészen életidegen ötletnek tűnik a kerékpározás, de hát azt nem várhatja el senki, hogy az erdő kellős közepén patika állapotú kerékpárút vezessen keresztül. A ritkán járt ösvényeken, szűk nyiladékokon, vadcsapásokon való csapatás adta élmények és örömök egyébként is mosolyra fakasztanak mindenkit. A felvezetőben is említett két órás időtáv azért is külön megsüvegelendő, mert egyes rövidebb részeken vagy tolni, vagy éppen vállon kell cipelni a biciklit.

Ez a fajta erőpróba persze össze sem hasonlítható egy mátrai, bükki vagy bakonyi túrával. Mindegyiknek, ennek is egyedi, különleges, semmi mással össze nem téveszthető „íze”, hangulata van. Mindezt Vidovenyecz Zsolt is megerősíti, aki a kezdetekben még nem szervezőként, hanem résztvevőként állt kapcsolatban az eseménnyel. A naptári nyár utolsó napján megrendezett túrán összesen 478-an indultak, a legtávolabbi hazai résztvevő Fertődről jött, de német túrázó is érkezett csak emiatt Gyulára.

Ugyan a délutáni 33-34 fokos meleg sokakat megviselt, de az esemény jellegéből, hangulatából eredeztethetően még arra is lehetőség adódott, hogy a felhevült túrázók csobbanjanak egyet-kettőt a Körösben, vagy éppen Szanazugban átmenetileg vízibiciklire cseréljék a kétkerekűt. Az eltelt időszak pusztító viharai miatt sok helyen kidőlt fák szegélyezték az utat, és bár az erdészet munkatársai minden tőlük telhetőt megtettek, az erdő a kijelölt, megtisztított útvonalakon kívül nem látogatható.

Nem csupán az ideiglenes balesetveszély indokolja a fokozott óvatosságot, szeptembertől ugyanis egyébként sem látogatható az erdő. A vadászati szezon kezdete miatt ez az utolsó alkalom az évben, amikor be lehet menni, jó alaposan körül lehet nézni, és ki lehet élvezni a környezeti értékek adta örömöket. A Mályvádi Teljesítménytúra attól is igazán különleges, hogy vannak olyan évek, amikor a sár miatt ez nem csupán az utolsó, hanem egyben az első alkalom is az erdő bejárására.