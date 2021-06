Kovászna megye új prefektusa már várja a találkozást a csorvásiakkal

Lassan negyedszázada­ vette fel Csorvás és a Kovászna megyei Uzon a testvértelepülési kapcsolatot, amely az évek során egyre szorosabbá vált. Négy évvel ezelőtt az együttműködés megerősítéséről szóló megállapodást írt alá Baráth Lajos csorvási és dr. Ráduly István akkori uzoni polgármester. A Csorvásra mindig nagy örömmel ellátogató egyetemi tanárt áprilisban Kovászna megye prefektusának, azaz a kormányhivatal vezetőjének nevezték ki.

Dr. Ráduly Istvánt április 1-jén iktatták be a Kárpát-medence legkeletebbre fekvő megyéje, Kovászna prefektusi hivatalába. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének Állandó Tanácsa javaslatára nevezték ki a megye kormánymegbízottjának.

– A megkeresések már tavaly megkezdődtek, Bukarestben volt egy kilenc évre szóló konzultációs pozíció, ami igencsak kecsegtető volt, de nem vállaltam el. Aztán érkezett a személyemre szóló javaslat az állandó tanács részéről. Azt szerették volna, hogy olyan valaki legyen a prefektus, aki helyreállíthatja a bizalmat az önkormányzatok és a kormányhivatal között. Az első reakcióm az volt, hogy nem vállalom, majd négy napig gondolkodtam a döntésig. Uzonban az elmúlt tizenhét év alatt a szakmai csapattal együtt több mint huszonhárom projektet nyertünk el, s a huszonkétmillió euróból tizenhetet még el kell költeni. Mi lesz Uzonnal? – tettem fel a kérdést. Elválni nem fogok a településtől, hiszen Sepsiszentgyörgyre utazván mindennap onnan indulok el, és oda is térek vissza. Örömömre a román kormány kiírta az időközi választásokat, amit június végén tartanak meg, és Uzonban a megfelelő embert „hagytam” jelöltként Bordás Enikő könyvelő, gazdasági igazgató személyében, aki nyolcvanöt százalékban meg tudja azt tenni, ami szükséges. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a térségben Uzon az egyetlen olyan település, ahol az összes alkalmazott nő.

Dr. Ráduly István óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy felkérték a prefektusi tisztségre. Az uzoniak egyik szeme sír, a másik nevet, hiszen sajnálják polgármesterük távozását, ám büszkék is, ugyanis falujuk másodjára ad megyevezetőt, 1940–44 között dr. Szent-Iványi Gábor volt Háromszék vármegye főispánja.

– A felkészültségem, a tapasztalatom és a karakterem megvan ahhoz, hogy ennek a felelős munkának megfeleljek, amit úgy szeretnék végezni, hogy a magyarok és a románok is jól érezzék magukat. Lesz a Hősök napja, amit meg kell ünnepelni. Minden népnek megvannak a maga hősei, nem volt kérdés, hogy ott legyek-e az ünnepségen. Ez is segíthet abban, hogy ne szétválasszuk, hanem összekapcsoljuk az itt élő nemzetiségeket. Az egyszerű emberek között nincs is probléma, jól megéltek és megélnek egymás mellett­.

Dr. Ráduly István elmondta, az a cél, hogy a prefektúra – a közigazgatási törvénykönyvben megszabott szakmai elvárások mellett – az önkormányzatokkal szemben ne csak a törvényességi ellenőrzést gyakorolja, hanem fektessen nagyobb hangsúlyt a tanácsadásra.

– Jó együttműködést kell kialakítani a prefektúra és az önkormányzatok között. A kormányhivatal ne fekete bárány legyen, az önkormányzatok, a településvezetők azt érezzék, hogy együtt akarunk tenni a közösségért, az emberekért. Vitás ügyekben ne kelljen azonnal a közigazgatási bíróságra szaladgálni, amivel sok időt fecsérelnek el, a tanácsadásra kell a hangsúlyt helyezni. Két alprefektus segíti a munkát, az egyik már egy évet dolgozott alprefektusént, a másik egy román színekben induló magyar ajkú ember. A prefektúrán huszonötnél több alkalmazott dolgozik, ebből három magyar. A nemzetiségi arányok nem tükrözik a megye etnikumi összetételét.

Dr. Ráduly István elmondta, hogy az első időszakban a legfontosabb dokumentációkat ellenőrzik, melyeket a láttamozás előtt át kell tanulmányozni.

Dr. Ráduly István mindig jó szívvel gondol a csorvásiakra és a Békés megyeiekre.

– Ami Uzon és Csorvás között kialakult, az már egy baráti kapcsolat. Szeretettel gondolok a csorvásiakra, s bár most Bukarestből kell „elkéredzkednem”, ha hívnak, örömmel jövök majd ezután is. Mivel Uzon és a községközponthoz tartozó hat falu, Bik­falva, Lisznyó, Lisznyópatak, Uzonfüzes, Magyaros és Szentivánlaborfalva több magyarországi testvértelepülési kapcsolattal is rendelkezik, az elmúlt években nehezen tudtunk minden invitálásnak eleget tenni. A pandémia miatt pedig tavaly nem voltunk sehol, reméljük, hogy eljön a pillanat, amikor újra meg tudjuk ölelni egymást.