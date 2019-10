Kovács Gergely a klasszikus zene templomában lépett fel

A klasszikus zene templomaként emlegetett New York-i Carnegie Hallban adott koncertet nemrég a békéscsabai kötődésű Kovács Gergely. A fiatal, külföldön is ismert zongoraművész 12 évesen, 2007-ben nyert felvételt a Zeneakadémiára, tehetségét azóta számos díjjal elismerték. Amerikai koncertje után hírportálunknak azt mondta, minél több helyre szeretne eljutni a világban azért, hogy megmutassa, mit gondol a zenéről, és álmai között szerepelnek Békés megyei fellépések is.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! – Elmondhatatlan, fantasztikus és megindító érzés volt a Carnegie Hallban fellépni, mondhatom, gyerekkorom óta erre készültem. Olyan volt, mint amikor az ember eljut egy szent helyre, és megmutathatja mindazt, ami addig felhalmozódott benne, amit addig tanult. Én egy kis, viszont így is több száz fős teremben koncerteztem. Ez tehát az első lépés volt azon az úton, amit a nagyteremig végig kell járni – fogalmazott Kovács Gergely. A fiatal tehetség visszaemlékezett, bár a nagymamája a békéscsabai zeneiskolában tanított évtizedeken keresztül és hosszú ideig az intézmény igazgatóhelyettese is volt, mégsem volt magától értetődő, hogy zongoraművész lesz, mivel családjából soha senki nem erőltette számára ezt a pályát. Persze mostani fejjel Gergely egyértelműen úgy véli, hogy ez az útja. Békéscsabán végül Bíró-Kovács Adrien növendéke lett. Érdekesség, hogy tanára éppen a nagymamájánál tanult zongorázni. „Szerelem volt első látásra” – írja le a zongorával való kapcsolatát, éppen ezért soha nem próbált ki más hangszert. Bár lehetne áttörésnek is mondani, ő inkább sorsfordító lehetőségként tekint arra, hogy 12 évesen megnyerte a legnagyobb alapfokú megmérettetésnek számító nyíregyházi Országos Zongoraversenyt. A győzelemmel felvételt nyert a Zeneakadémiára. Mint fogalmazott: bár akkor nem igazán érezte – vagy érezte, csak nem tudta megfogalmazni –, alapjaiban változtatta meg az életét, hogy Békéscsabáról elköltözött szüleivel Budapestre, bekerült a főváros zenei körforgásába, kinyílt számára a lehetőségek tárháza. Komolyan fel kellett nőnie az ottani feladatokhoz, s mindez évek munkájába telt. Ha ma bármilyen nehézsége támad, mindig arra gondol: ha akkor, gyerekként le tudta küzdeni az akadályokat, akkor most is le tudja. Kovács Gergely sok stílusban szeret játszani, számos stílusban jártas. Leginkább a romantika és a 20. század bizonyos részei állnak hozzá közel. Egyre többet játszik Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Liszt Ferencet, de kedveli az orosz zenét is. Úgy véli: egy zongoraművész válhat úgy is naggyá, ha egy stílusban alkot kiemelkedőt, de úgy is, hogy sokfélét játszik. Szerinte az a fontos, hogy az adott darab az ő egyedi interpretációjában, értelmezésében szólaljon meg. – Az a lényeg, hogy kiemelkedően egyedi és utánozhatatlan legyen, hogy olyan hatást gyakoroljon a közönségre, amit nem lehet elfelejteni. Én mindig arra törekszem, hogy saját magamból, a személyiségemből adjak át valamit. Szerintem akkor igazán jó egy előadásom, amikor érzem én is, hogy most belevittem valami olyat, ami nem csupán egy hang, egy ritmus vagy egy kottakép, hanem annál sokkal több. Olyan, ami nincs leírva, amit csak én tudok belerakni az adott darabba – fogalmazott Kovács Gergely. Szívesen játszana Békéscsabán A 24 esztendős Kovács Gergely Békéscsabán született, a gyerekkorát is a városban töltötte. Mostanában viszonylag ritka vendég a megyében, főleg ünnepekkor tér haza családját meglátogatni. Elmondta, minél több helyre szeretne eljutni a világban, és megmutatni azt, amit a zenéről gondol. Eddig nem igazán volt lehetősége szülővárosában játszani, de fontosnak tartja, hogy valamit visszaadjon Békés megyének is abból, amit kapott, ezért szívesen adna koncertet a térségben, ha felkérést kap.