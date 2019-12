Kóti Hajnalka lett az év könyvtárosa Békésben

Idén Kóti Hajnalka vehette át nemrégiben az Év könyvtárosa Békésben 2019 címet a Magyar Könyvtárosok Egyesület Békés Megyei Szervezetének szakmai napján. Az olvasószolgálatos könyvtáros a főiskolai tanulmányai befejezése után, 1989. június 1-én lett a Békés Megyei Könyvtár munkatársa, ahol azóta is elkötelezetten végzi munkáját.

Kóti Hajnalka olvasószolgálatos könyvtárosként több évtizede segít szakértelmével, kedvességével eligazodni a látogatóknak a könyvek között. Mint mondja, magyar szakos tanárként mindig nagyon szerette a könyveket, az irodalmat.

– Látogatóként mindig éreztem egy jellegzetes illatot a könyvtárakban. És ma is jó érzéssel ülök be a könyvek közé. Talán ezért van az, hogy ha más városban járok, mindig betérek az ottani bibliotékákba, hogy újra látogató legyek, leüljek a polcok közé, és magam válogassam össze az olvasnivalót – fogalmazott.

Hajnalka szerint ebben a szakmában kell egyfajta alázat a tudás és az emberek iránt. Könyvtárosként az ember egyszerre pszichológus, pedagógus, szociális munkás, vagy éppen egyetemi hallgató, aki ha kell, háttérben tud maradni. Ezzel az elhivatottsággal szervezi a Könyvtári Szolgáltató Rendszer működtetésére megalakult munkacsoportot is. Kitartó munkájának köszönhetően pedig közel 30 kistelepülési könyvtár újult meg az elmúlt évek alatt.

– Az ember végzi a dolgát, és nem jut eszébe, hogy ezért bármiféle kiemelés járna. Persze mindig jól esik egy köszönöm, bármilyen munka, tevékenység okán, legyen az egy új könyv beszerzése, vagy egy jól sikerült program. Mindig örömet jelent segíteni, ünnepnapokká varázsolni a szürke hétköznapokat – fogalmazott.

És mint mondja, ugyan a jövőbe nem lát, de azt tudja, hogy Nyugat-Európában is rengetegen járnak könyvtárba, a könyvek, a rendezvények és a programok miatt.

– Mi is törekszünk arra, hogy közösségi terekké varázsoljuk a könyvtárakat, minél több olyan alkalmat biztosítsunk vidéken is az olvasóinak, amelyek összekovácsolják őket, megtartó erőt biztosítva a kistelepüléseken is – emelte ki hírportálunknak Hajnalka.

Ennek érdekében például rendszeresen tartanak író-olvasó találkozókat, kézműves-foglalkozásokat, természettudományi- és egészségmegőrző előadásokat.

– Idén pedig a természetes életmóddal, a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó programokkal tettük még színesebbé az olvasóink hétköznapjait – árulta el.

Ugyanakkor a szakember azt is elmondta, amikor a pályáját kezdte, a könyvtár a tudás, az információszerzés fellegvára volt, majd az internet – ahogy ő fogalmazott – egyszer csak „besettenkedett” az életünkbe, megváltoztatva ezzel a bibliotékák hétköznapjait.

– Azóta mást keresnek a látogatók és mások a feladatok. Azonban a közösségi tér iránti igény megmaradt, csak a jelen elvárásaihoz kell igazítani – hangsúlyozta végezetül.