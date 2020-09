Kötetbe foglalták a szarvasi Anna-liget múltját és jelenét

Az Anna-liget és a kastélyában élő családok történetét foglalta kötetbe a Körös-Maros Nemzeti Park, melynek könyvbemutatóját szerdán tartották. Az eseményen megtudtuk, a Szarvas számára is meghatározó történetről eddig nem született kiadvány, a mostani azonban elejétől napjainkig tartalmazza a fontos pillanatokat, személyeket.

Körömi Krisztina, a könyv szerkesztője a bemutató kezdetén elmondta, a Történelmi séta a szarvasi Anna-ligetben című mű a Csáky kastélyról és különleges parkjának múltjáról és jelenéről szól. A terület több száz évnyi állapotváltozásain keresztül egészen napjainkig foglalja össze a nagy múltú Anna-liget, valamint a kastély történetét, az egykori tulajdonosok és lakók bemutatásával. A hiánypótló szerzemény célja pedig, hogy a hányatott sorsú, de végül újra egyesített liget, a mára felújított kastélyépület és a hajdan itt élő, Szarvasért oly sokat tevő család története ezáltal is fennmaradjon.

Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója és társszerző elmondta, 1993-ban született döntés a nemzeti park megalapításáról, melynek helyszínéül 1994-ben választották Szarvast, azon belül is az Anna-ligetet. Bár utóbbi és a rajta található épületek megvásárlása nem volt egyszerű, számos segítséggel végül sikerült. Amikor pedig végre beléphettek területére, rögtön úgy érezték, hogy erkölcsi kötelességük a park egészének egyesítése, történelmének megőrzése. Utóbbi megírásában társa volt dr. Molitorisz Pál, szarvasi nyugalmazott vezetőügyész és helytörténész, valamint a Csáky és a Haviár családok leszármazottai. Hozzátette, az 1949-ben államosított, majd többek közt vegyszerraktárként, nyelvi laborként és irodaként használt kastély eredeti állapotába való visszaállítása hosszadalmas munka volt, de mára 28 hektáros területével együtt elérte azt az állapotot, amit hosszú távon szeretnének fenntartani. Így elérkezett az idő történetének megírására is, melyhez az élmény fokozásának kedvéért egy DVD-t is csatoltak.

Dr. Molitorisz Pál társszerző elárulta, már jó néhány éve annak, hogy dr. Tirják László felkérte, legyen segítségére a könyv elkészítésében. Utóbbi pedig akkor sem a nulláról indult, hiszen az igazgató már évtizedek óta gyűjtötte hozzá az anyagokat. Sok támpontjuk volt tehát, melyek közül az egyik legfontosabbnak, a Haviár Éva, egyenesági Benz, Csáky, Bolza és Harruckern leszármazott segítőkészsége és az általa szolgáltatott adatok számítottak. Azonban így sem volt könnyű munka, mintegy két évig tartott, mire a megfelelő módon feldolgozták mindhárom részét: az Anna-liget-, a kastély- és a liget, valamint a Pepi-kert összefüggéseinek történetét.

Babák Mihály polgármester elmondta, amikor először kezébe fogta a kötetet, egyszerre lepődött és hatódott meg. Olvasgatva pedig vissza-vissza tért az időben, egyeztette a leírtakat korábbi ismereteivel, és legnagyobb örömére a könyv által végre helyre tehetett magában fontos dolgokat, kérdéseket a leírt időszakkal kapcsolatban. Benne van ugyanis a történelem, ráadásul olyan személyek által leírva, akik sokat tettek az Anna-liget megmaradásáért.

Végül dr. Rákóci Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója, valamint Haviár Éva levelét olvasták fel a jelenlévőknek, akik bár nem tudtak jelen lenni a bemutatón, mégis mindketten örömmel fogadták a Történelmi séta a szarvasi Anna-ligetben című könyv megjelenését és nagyra tartják szerzőinek munkáját.