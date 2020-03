Kortársait képviseli a mezőkovácsházi rendőrlány

Tisztújítást tartottak a közelmúltban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szent György Szakkollégiumán. A leköszönő Sipos Máté ­Levente hallgatói igazgató mandátumának lejártával távozott a pozícióból. Helyét – a tagság bizalmából – a mezőkovácsházi Dobó Judit tisztjelölt tölti be. Cikkünkben a vele készült interjút olvashatják.

Dobó Judit a mezőkovácsházi Hunyadi középiskola diákja volt. Megválasztása után meg­kerestük a fiatal egyetemistát, kíváncsiak voltunk, a Hunyadiból milyen út vezetett a közszolgálati egyetemre.

– A Hunyadiban négy esztendővel ezelőtt érettségiztem. Kisgimisként eldöntöttem, hogy érettségi után a rendőri hivatást választom. Tudatosan készültem erre a pályára. Edzettem, versenyekre jártam. Tanárom, Dányi László rengeteget segített, hogy minél többet megtudjak a rendvédelmi pályáról, a felvételi követelményekről. 2017 augusztusában kezdtem meg tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. Ma Magyarországon egyedül itt képzik a leendő rendőrtiszteket. Én a bűnügyi nyomozói szakirányt választottam. A főbb tárgyainkat a büntetőjog, a kriminalisztika, illetve a különböző gyakorlati tárgyak, mint az intézkedéstaktika vagy a rendészeti testnevelés képzik.

– Mi motiválta, hogy kortársai képviseletét, ezt a szakkollégiumi tisztséget elvállalja?

– Bekerülve a Szent György Szakkollégiumba, a rendészettudományok területén működő „elitképző műhelybe” (a szakkollégium fő tevékenysége publikációk készítésében, tanulmányi versenyek, konferenciák, workshopok szervezésében nyilvánul meg), egyéves tagság után úgy éreztem, megtaláltam azt a társaságot, amellyel azonosulni tudok. Úgy gondoltam, szeretnék aktívabban közreműködni a szakkollégium életében, ezért jelentkeztem a hallgatói igazgatói pozícióra, amit sikeres pályázás után elnyertem. Igyekszem a legjobb tudásom szerint, a tagság érdekeinek figyelembevételével elvégezni a rám bízott feladatot.

– Ez mivel jár? Mandátuma mennyi időre szól?

– Feladatom a rendezvényeink, eseményeink szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése, de az oktatókkal, elöljárókkal, illetve más szakkollégiumokkal való kapcsolattartás és együttműködés is az én felelősségem. Mindezek mellett természetesen a hallgatóság képviselete elsődleges és kiemelkedő feladatom. Mandátumom egy évre szól, tanulmányaim befejezésének idejéig.

– Előtérbe kerül a kutatás az ön életében is?

– Igen, így kerültem kapcsolatba a szakkollégiummal. A legtöbb egyetemen lehetőség van Tudományos Diákköri Konferenciákon megmérettetni magunkat, ahol a megírt pályamunkával akár a szakdolgozat is kiváltható. 2017-ben én is írtam egy ilyen TDK-s dolgozatot A kényszergyógykezelés helyzete Magyarországon címmel. A tagozatban első helyezést és különdíjat értem el, továbbá az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is bemutathattam. Másodikos koromban egy szemesztert Cipruson töltöttem Erasmus tanulmányi mobilitás keretében, ami rengeteg ötletet és forrást biztosított ennek a dolgozatnak a megírásához. 2018-ban újabb TDK-t írtam A gyanú és fokozatai az új büntetőeljárási törvény tükrében címmel. Ezzel különdíjas lettem. A tudományos tevékenységet a későbbiekben sem szeretném hanyagolni. Idén – az eddigi büntetőeljárás-jogi témáktól eltérően – a kiberbiztonság terén szeretnék kutatni.