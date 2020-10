Korszerűsítik a csabai baptista imaházat

Tizenötmillió forint támogatást adott a kormány a békéscsabai baptista gyülekezetnek arra, hogy felújítsák az Október 6. utcában lévő imaházat.

A beruházás jelenleg is zajlik: szigetelnek, nyílászárókat cserélnek, korszerűsítik a fűtési rendszert, álmennyezetet készítenek, rendbe teszik a világítást is, a működés tekintetében pedig fontos a hangtechnika megújítása. A belső munkákkal várhatóan egy hónapon belül végeznek, a külsők pedig jövőre várhatók.

A megújuló imaházban járt pénteken Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, akiknek Takács Zoltán lelkipásztor, a gyülekezetet vezető Bálint József, valamint László Péter belső építész beszélt a beruházásról. A 45 éves épület felújítása során kényelmi szempontokat is figyelembe vesznek, az akusztikára külön ügyelnek. Az udvart is rendbe tennék, de más hosszú távú terveik is vannak.

– Az európai identitás alapja a kétezer éves kereszténység, ebből sok minden fakad a kultúrától az oktatásig, ezt az értéket meg kell őrizni – mondta Soltész Miklós. Az államtitkár hozzátette, bár sokféle felekezet született, mindannyian ugyanazt keresik, ezért össze kell fogni. A katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok mellett a baptisták felé is kell fordulni. Kiemelte: a baptistáknak köszönhető, hogy a Szent Korona hazatérhetett Magyarországra, ami miatt hálával tartozunk.

Hangsúlyozta: Békéscsabán megújult a belvárosi római katolikus templom, az evangélikus nagytemplom, felújítás előtt áll az evangélikus kistemplom, most pedig korszerűsítik a baptista imaházat. Ezek a beruházások mind szolgálják a békéscsabaiakat.

– Látható, hogyan gondolkodik és gondoskodik az egyházakról a kormány – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Aláhúzta: az egyház nemcsak a hitéletben fontos, lényeges szerepet tölt be számos ágazatban, ezért a kormány a lehetőségei szerint maximális segítséget nyújt. Hozzáfűzte: a felújítás után a baptisták is 21. századi körülmények között fogadhatják a híveiket.

Takács Zoltán lelkipásztor elmondta, 68 bemerített taggal bír a helyi baptista – viszonylag idősekből álló, ám rendkívül odaadó – gyülekezet. Az istentiszteleteken általában ötvenen vesznek részt.