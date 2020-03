Korszerűbbé tennék a békési, gyulai közvilágítást

Mind a közvilágítási hibák javítását, mind a hálózat fejlesztését hatékonyabbá tennék a Békés megyei önkormányzatok a közeljövőben. A gyulai képviselő-testület legutóbbi ülésén több kérdés is irányult a témára, Békésen Vámos Zoltán alpolgármester számolt be az aktualitásokról.

Az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatal műszaki osztályának háttérmunkája alapján, pályázati támogatással valósult meg fejlesztés a békési közvilágítási hálózaton – fogalmazott bevezetőjében Vámos Zoltán alpolgármester. Mint elmondta, a lámpatestek cseréi sikeresek voltak a településen, a fogyasztás csökkent.

– Természetesen csak egy folyamat közepén járunk, hiszen a felmerülő lakossági igényekre is reagálnunk kell – ecsetelte az alpolgármester, aki a kö­zelmúltban a szolgáltató területi igazgatóságán tárgyalt a témában. Az egyeztetésen arra jutottak, hogy mint a legtöbb település, Békés sem tudja teljesen saját forrásból finanszírozni a komoly összeget igénylő beruházássorozatot.

– Abban bízunk, hogy lesznek pályázati lehetőségek, melyek segítenek majd a hiányosságok orvoslásában – húzta alá. Kitért arra, hogy háromféle probléma jellemző a közvilágítással kapcsolatban. Az első, amikor megvan a villanyoszlop és a lámpatest felhelyezésének lehetősége is egyszerre. A második szituáció, amikor megvan a villanyoszlop, de nincs vezérlőszál. A harmadik problémaegyüttes pedig az, amikor nincs lámpaoszlop, így egy komoly hálózatbővítés szükséges. Vámos Zoltán kifejtette: az önkormányzati képviselők segítségével felmérik a helyzetet.

– Optimalizálni szeretnénk a lehetőségeket, és egy olyan megegyezésre törekszünk, aminek eredményeként folyamatos bővítéseket, fejlesztéseket tudunk végrehajtani – folytatta a gondolatot.

Szólt arról is, hogy megkezdődött az együttgondolkodás annak érdekében, hogy egy-egy igény megfogalmazása után minél előbb felszereljék a lámpatesteket. S ugyanebben állapodtak meg a lakossági problémák bejelentésével kapcsolatban is. Vámos Zoltán úgy fogalmazott, hogy a panaszok bejelentésének leghatékonyabb módja, ha azt a szolgáltató oldalán teszik meg.

A hibák javításának állását az önkormányzat is figyelemmel tudja ott kísérni.

A gyulai képviselő-testület legutóbbi ülésén ugyancsak téma volt a közvilágítás. Vigné Fábián Diána (Városbarátok) a belső-törökzugi tanyán élők felvetéseit tárta a grémium elé. A földút állapota mellett megemlítette, hogy a fából készült villanykaró működésképtelen és instabil, ezért attól is félnek a helyiek, hogy egy nagyobb szél következtében ki is dőlhet.

Molnár Csaba, a mérnöki osztály vezetője válaszában elmondta, továbbítják a problémákat a szolgáltató felé, majd kitért arra, hogy a közvilágítás bővítésére a körzeti karbantartási keret terhére is lehetőség nyílik. Miután a képviselő segítségével beazonosítják a pontos helyszínt, pontosan meg tudják mondani, hogy mennyibe kerülnének a munkálatok.

Durkó Károly Selyem utcai gondokra világított rá, ahol több villanyoszlop sincs jó állapotban.

Van, amelyik szétrohadt, egy másik nincs a helyén. Kitért a Tinódi utcában működő transzformátor ügyére is, amit benőtt a vadszilva és más fa, ami áramszünetet is eredményezett már. Molnár Csaba hangsúlyozta, a szolgálati utakat betartva jelezték a problémákat a szolgáltatónak. Emellett Alt Norbert alpolgármester kezdeményezésére regionális szintén is próbálnak eredményt elérni. A transzformátornál külső vállalkozó végzi el a növények eltávolítását, ami a szolgáltató dolgát is nehezíti.