Korszerű eszközökkel erősít a Gyulahús

Több mint 800 ezer euró értékben egy újabb korszerű szeletőgépet és három, szintén a legmodernebb technikával működő csomagológépet szerzett be a közelmúltban a Gyulahús Kft., amelyeket a cég szárazáru-üzemében használnak – jelentette be a beszerzésekkel kapcsolatos kedd délelőtti sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester és Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója.

A gyulai önkormányzat tulajdonosként támogatja a cégeit abban, hogy nyereségük jó részét fejlesztésekre fordítsák, így a kft. ezt a beruházást is saját erőből valósította meg – vezette be a sajtótájékoztatót dr. Görgényi Ernő. A város polgármestere elmondta, a Gyulahús számára kiemelt fontosságú a környezettudatosság, az új gépek segítségével lehetőség nyílik környezetbarát, papíralapú csomagolási megoldások használatára is.

Daka Zsolt kiemelte, az idei év nehézségei ellenére a korábban megkezdett technológiai korszerűsítést folytatni tudták, így a szárazáru-üzem szeletelőműhelyében valósítottak meg jelentős eszközbeszerzést. Egy modern szeletelő berendezést és három, ugyancsak nagyon korszerű csomagológépet vásároltak.

Daka Zsolt elmondta, folyamatosan emelkedik a szeletelt szárazáru-termékeik iránti fogyasztói kereslet, a termelés éppen ezért három műszakban zajlik a cégen belül, sőt, időnként a szombati napokat is munkával kell tölteni, hogy a vásárlói igényeknek eleget tegyenek. A kedden bemutatott beruházás értéke meghaladja a 800 ezer eurót, aminek eredményeként érintett kapacitásukat megközelítőleg 40 százalékkal lesznek képesek bővíteni. Eddigi napi, három műszakos kapacitásuk 25-30 ezer tálca körül mozgott, a beruházás eredményekét ez 40 ezer fölé emelkedik. A szakember rámutatott, a korszerűsítésnek köszönhetően nemcsak hatékonyabbá, hanem környezetkímélőbbé is vált a tevékenységük, hiszen a csomagológépek a papír alapú anyagokat is kezelik. Az eszközöket valamennyi szárazáru-terméküknél használni fogják, amelyek széles skálát ölelnek fel.

Kérdésre válaszolva Daka Zsolt elmondta, várakozásaik szerint idén 10 százalékkal tudják növelni nettó árbevételüket ebben az évben, amely így elérheti a 7,5 milliárd forintot. Mindez elsősorban a belföldi piacok dinamikus bővülésének köszönhető, ahol idén is jelentős előrelépést értek el. A járványhelyzettel kapcsolatban Daka Zsolt elmondta, a második hullám idején nem tapasztalnak olyan hullámzást, mint tavasszal, kiegyensúlyozottabban alakult a kereslet. Az első hullám idején megtörtént, hogy akadtak kiugró értékesítési napok.