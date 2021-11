Koronavírus: így emelkedett a fertőzöttek száma Békésben

A koronavirus.gov.hu hétfő reggeli adatai alapján 994-el nőtt a Békés megyei fertőzöttek száma, így a járvány kezdete óta ez a szám már 27256-re emelkedett.

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 5 974 514 fő, közülük 5 754 475 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 369 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 17 834 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 909 998 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 398 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 810 014 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 68 586 főre emelkedett. 3980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 434-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

Az oltási akcióhét során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. További részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-oltasi-akciohetet-indit-korhazi-oltopontokon.

Novembertől kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérjük. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megjelentek-vedelmi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek.

