Korábban mondták ki az igent, kihozták a legjobbat a lagziból

Már hónapokkal az esküvő előtt nagy volt az izgalom a gyomaendrődi Orovecz Tamásnál és párjánál, Takács Áginál. Így van ez rendjén a házasulandóknál, de idén bekavart a koronavírus. Eredetileg is szeptember 26-ára tűzték ki a lakodalom időpontját, de múlt hét szombaton mindent előrébb hoztak időben a járványügyi intézkedések miatt.

Az ifjú pár mellett a legkorábban a séfnek és a sminkesnek kellett kelnie, kezdenie Orovecz Tamásék lakodalmának napján. Az ünnepi vacsora helyett ugyanis estebéd volt délután három órai kezdéssel, tehát Timár Albin, a Körös Étterem és Panzió tulajdonos-séfje a szokottnál hamarabb tette fel főni a tyúkhúslevest. Közben már reggel háromnegyed hétre várta Szarvason Furár Dominika a menyasszonyt, hogy elkészítse a sminkjét. A fodrász, Matyelka Nóri is alkalmazkodott az új helyzethez, délután egykor ugyanis a járási hivatalban kimondta a boldogító igent Ági és Tamás. Eredetileg ezt délután ötre tervezték, mivel azonban este 11-ig tarthatott a lagzi, mindent előrébb kellett hozni.

Ági elmondta, a meghívott vendégek mindenben alkalmazkodtak az előírásokhoz, maszkot viseltek például a házasságkötési ceremónián is. Hasonlóan a pincérekhez a Körös Étteremben, amit még a legtöbben Hollerként ismernek.

– A meghívottak közül szinte mindenki eljött, akik azonban tudtak arról, hogy ha nem is a családjukban, de a környezetükben koronavírusos fertőzött van, elővigyázatosságból lemondták a rendezvényt – ecsetelte Ági. – Mindenkiben volt izgalom és kíváncsiság is, hogy miként zajlik le egy délutáni, esti lakodalom, amikor nem húzhatják a talpalávalót hajnalig a zenészek. Abban, hogy minden jól sikerült, nagy szerepe volt Dögei Péter ceremóniamesternek is.

Azt már Timár Albin tette hozzá, hogy munkatársaik is a betartották a járványügyi előírásokat, és a felszolgálók szájmaszkban tették le a vendégek elé a finomabbnál finomabb ételeket. Az estebédet fél nyolc körül a máskor szokásos éjfél utáni svédasztal követte sültekkel, és a menyasszonyi torta is az ifjú pár elé került, amit felvágtak, és megkínálták az édességből a vendégeket. Timár Albin elmondta, amikor este 11 óra előtt felhívták a vendégek figyelmét, hogy a szabályoknak megfelelően tovább nem tartózkodhatnak az étteremben, mindenki ,,szót fogadott”. A Hollerben egészen az év végéig foglaltak lagzira helyet, a legtöbben a tavaszi esküvőjüket halasztották el az akkori rendelkezések miatt őszi időpontra. Elfogadják azt is, hogy például délelőtt 10 órakor kezdődjön az esküvő.

Ahogy Timár András, többszörös olimpiai érmes mesterszakács – Albin édesapja – kiemelte, Varga Károly abszolút világbajnok mondta neki egy felkészülés alkalmával, hogy a nap 24 órából áll, aztán jön az éjszaka. Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács ezt megtoldotta azzal, hogy egy igazi szakácsnál nem számít az idő. Órát csak azért visel, hogy, ha a kedves vendég rákérdez, hogy mennyi az idő, megmondja neki. Szóval, a szakácsok, vendéglátók topon vannak akkor is, ha egy lagzi reggel vagy este kezdődik.

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere hangsúlyozta, a járási hivatalban az eddig bejelentett esküvőket megtartják, az önkormányzat dísztermében pedig továbbra is fogadják a házasulandókat, és lehetőség van arra is, hogy az anyakönyvvezető a lagzi helyszínén adja össze az ifjú párt.