Kondorost is elérte a koronavírus

Kondoroson egy ember esetében beigazolódott a COVID-19 koronavírus-fertőzöttség. Ribárszki Péter polgármester elmondta, vasárnap érkeztek hozzá erről hivatalos információk.

– Ez természetesen nem jelenti azt, hogy bárkin pánik legyen úrrá, hiszen más települések vagy környező országok példája okán eddig is tudtuk, bárhol és bármikor felütheti fejét a megbetegedés. Éppen ellenkezőleg, a pánik helyett inkább még fokozottabban tartsuk be az érvényben lévő előírásokat és járványügyi intézkedéseket. – hangsúlyozta a polgármester. – Sajnos, magam is úgy tapasztalom, hogy a járványban töltött idő előrehaladtával városunkban is egyre kevesebben viselnek arcot eltakaró maszkot és kesztyűt.

Ribárszki Péter kitért arra, a koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta, az elmúlt időszakban több alkalommal tájékoztatta a lakosságot azokról a helyben meghozott döntésekről, melyek kiegészítik a kormányzati szinten bevezetett járványügyi intézkedéseket.

– Határozottan arra kérek mindenkit, hogy a még érvényben lévő kijárási korlátozás intézkedéseit maradéktalanul tartsa be, fokozottan igaz ez a fertőzés által leginkább veszélyeztetett, 65 év feletti korosztályra – emelte ki a polgármester. – Továbbá kérek mindenkit, hogy amennyiben rendkívül indokolt esetben el kell hagynia a védelmet nyújtó otthont, akkor használja az egyéni védőeszközöket, és tartsa be a biztonságos 1,5-2 méter távolságot egymástól, mert csak így óvhatjuk meg mind magunk, mind embertársaink egészségét.

