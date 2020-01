Komoly szövődményei lehetnek egy náthának

Egyre inkább terjedőben van országszerte az influenza, azonban más nyavalya is ágynak döntheti a lakosságot.

A téli időszakban számos egyéb betegség előfordulhat, olykor visszatérő problémaként – tudtuk meg dr. Nagy Beáta fül-orr-gégész szakorvostól.

Elmondta, ilyenkor egyaránt jellemzőek a felső és alsó légúti hurutos megbetegedések, az egyszerű náthától a torokgyulladáson át az arcüreg- vagy középfülgyulladásig. Utóbbi kisgyermekeknél gyakori szövődménye a náthának, míg felnőtteknél ugyanez orrmelléküreg-gyulladás formájában jelenhet meg.

Hozzátette, ezek cseppfertőzéssel (köhögés, tüsszentés, beszéd) terjednek, így felnőtt- és gyermekközösségekben is okozhatnak csoportos megbetegedést. Javaslata szerint nátha esetén először alkalmazzunk tüneti kezelést (láz- és fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt, orrspray-t), fogyasszunk sok folyadékot, C- és D-vitamint. Amennyiben a tünetek egy héten túl is fennállnak, magas láz vagy szövődmény gyanúja lép fel, úgy mindenképp forduljunk orvoshoz.

A fülfájás, nem múló homlok-, arc- vagy fejfájás, gennyes-véres orrváladék, nyelési nehézség szintén olyan tünetek, melyekkel fel kell keresnünk a háziorvosunkat, aki szükség esetén szakorvoshoz irányít. Az orrmelléküreg-gyulladásról kifejtette, jellemző tünete az érintett területen jelentkező fájdalom, nyomásérzékenység, orrfolyás, orrdugulás. Az arcüreggyulladás az arc szemek alatti részének fájdalmával jár, mely gyakran a fogsorba, fülbe is kisugárzik. Homloküreg-gyulladás esetén a homlok elülső fala, illetve a szemüreg felső része fáj, ami előrehajláskor erősödik.

Kiemelte, akut arcüreggyulladásnál a gyógyszerek mellett fontos a rendszeres sóoldatos orröblítés is, a népi gyógyírként ismert gőzölésnél viszont a forró gőz tovább fokozza a nyálkahártya-duzzanatot. Hasznosabb tehát az arcüreg fölötti közvetlen, külső melegítés és a sós hideg pára. Ha pedig időről időre visszatér, vagy krónikussá válik, akkor a fertőzések mellett más lehetséges kiváltó tényezőket is keresni kell. Ilyenkor mindenképp szükség van fül-orr-gégészeti szakvizsgálatra, mely kiegészül endoszkópos megtekintéssel, valamint melléküreg CT-vizsgálattal.

Dr. Ferenczi Attila háziorvos elmondta, az elmúlt hetekben az ünnepi körhöz köthetően főként emésztőszervi panaszokkal – hányás, hasmenés – fordultak háziorvosaikhoz a páciensek. Ugyanakkor a változékony időjárás miatt a náthás megbetegedések mellett jellemzővé vált a vérnyomás-ingadozás, illetve fejfájás is. Amíg az előbbi inkább fiataloknál, úgy az utóbbi főleg időseknél, krónikus betegeknél tapasztalható.