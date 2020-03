Kolozsváron lett doktor, ma már több helyen is praktizál

Méhkerékről – a lélekszám arányában – igen sok orvos kerül ki. Kozma Daniellának is a magyar–román határ menti településről indult az élete. A ma már Dévaványán élő és praktizáló fogorvos szorgalma mellett egy ösztöndíjnak köszönheti hivatását. Azonban ehhez az egyetemet külföldön végezte el úgy, hogy kezdetben szinte semmit nem értett az órákon.

Kozma Daniella már több mint tíz esztendeje fáradozik azon, hogy a dévaványai lakosság fogainak épségét gondozza. Ám az odáig vezető út nem volt éppen gördülékeny. Felmenői – mint a román ajkú településen nagyon sokan – fóliás növénytermesztéssel foglalkoztak, melynek következtében keményen és sokat dolgoztak a megélhetésért. Kozma Daniella a román nyelvű általános iskolát helyben, majd a középiskolát Gyulán végezte. A szülők elmondása szerint lányuk már óvodáskora óta hajtogatta, hogy ő bizony fogorvos lesz.

– Erre én már nem emlékszem, de román nemzetiségiként a középiskola elvégzése után adódott egy lehetőség, hogy ösztöndíjjal elkezdjem az egyetemet Kolozsváron. Úgy gondoltam, ezt nem hagyhatom ki, ezért belevágtam. Azonban kiderült, származásomból eredően hiába vagyok román nemzetiségű, a Méhkeréken használt kevert nyelvtudással belecsöppenve egy teljes mértékben román nyelvű egyetemi oktatási közegbe, a kötőszavakon kívül semmit nem értettem az első órákon. – Ennyi erővel egy kínai egyetemre is elmehettem volna – emlékezett vissza Kozma Daniella.

Azért azt el lehet képzelni, mit érez az a hallgató, aki többek között anatómia-, biokémia- és -fizika-előadásokra ül be, mindezekből vajmi keveset ért, majd az ott hallottakból számot is kell adjon. Kozma Daniella a kezdeti kihívások után végül olyannyira elkapta a fonalat, hogy román ajkú társaival is felvéve a versenyt teljesítette a vizsgákat.

A diploma kézhezvételét követően Sarkadon, valamint Méhkeréken, dr. Kovács Gábor mellett kezdett dolgozni, majd 2008-ban megüresedett praxis betöltésére költözött Dévaványára, ahol azóta is töretlen lelkesedéssel végzi hivatását. Mindezek mellett környékbeli településeken is vállalt helyettesítést, többek között Ecsegfalvára 2015-ben hívták, ahová azóta is átjár.