Klímavédelmi eredményeiért, energiatakarékosságáért díjazták Szarvast

Évtizedes munkája van már abban Szarvasnak, hogy a település minél környezetbarátabb és energiatakarékosabb legyen. Törekvésüket 2020-ban Klímabarát Díjjal jutalmazta a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek átadóját szerdán tartották.

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke elmondta, két év előkészülettel járt, hogy megalapítsák a Klímabarát Díjat, amelyet elsőként 2020-ban ítéltek meg – de a vírus miatt személyesen csak most adhatnak át – országszerte összesen hat településnek (köztük Szarvasnak) és egy fővárosi kerületnek.

Hozzátette, örömükre szolgált, hogy számtalan érdeklődőjük és jelentkezőjük akadt a témában, így sok jó pályaművet láthattak, melyek közül egy független zsűri – amiben képviseltették magukat többek között egyetemek és a Belügyminisztérium is – választotta ki a díjazásra leginkább érdemeseket.

Kiemelte,

a választás során a hosszú, több éves, eredményes és példamutató munkákat díjazták, tehát nem lehetett csupán egy jól megírt pályaművel nyerni.

Teveli-Horváth Dorottya, a szövetség szakmai vezetője az átadón elárulta, ugyan tavaly hirdették meg először a Klímabarát Díjat, de ezután minden évben megteszik majd. Négy kategóriában lehet nevezni: I. Fővárosi kerületek, II. Megyei jogú városok, III. Kis- és középvárosok, IV. Községek.

Ezek közül a Kis- és Középvárosoknál lett különdíjas Szarvas, ahová már több ízben is volt szerencséjük ellátogatni a díjjal kapcsolatos videoklip és tréningek miatt.

Hangsúlyozta, különleges számukra a település energetikai innovációja és megtakarítása mind a napelemek, mind pedig a geotermikus energia felhasználása kapcsán. Továbbá benyújtott pályázatból és a helyszínen szerzett tapasztalatokból kiderült számukra, hogy a Szarvason jelenleg látható klímavédelmi eredmények a több évtizedes munka gyümölcsei.

Hozzátette, az eredményeken túl örömmel tapasztalták a településen a zöldfelületek kiemelkedő mennyiségét és minőségét, ami szintén hozzájárult a különdíj eléréséhez. Végül elmondta, bízik abban, hogy a város tovább tudja adni a jó gyakorlatait a következő generációnak, illetve inspirálja majd jövőbeli pályázóikat.

Kovács Lajos az átadás előtt kiemelte, a Klímabarát Díj nem csupán büszkeség lehet Szarvasnak, hanem egyfajta felelősség is. Ennek okán arra biztatja Babák mihály polgármestert, hogy fáklyavivőként fényt mutasson a többi településnek, hiszen bízik abban, hogy a Szarvas által szemléltetett jó példa ragadós lesz.

Babák Mihály elmondta, rendkívül fontosnak tartja a klímavédelmet, hiszen környezetünk az életünket biztosítja. Éppen ezért büszke arra, hogy egy olyan várost örököltek meg elődeiktől (köztük például Tessedik Sámueltől), amelynek tagjai megértették azt, hogy az egészségesen megkapott környezetet egészségesen is kell tovább adni az utódoknak. Mindezt persze úgy, hogy az továbbra is érték maradjon. Éppen ezért nagy öröm most számukra ez a díj, hiszen ezzel részben elődeiknek is bizonyíthatnak.