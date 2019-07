Klasszisok készülnek fel Békésen a világbajnokságra

Az NKM Szegedi Vízisport Egyesület 14 és 18 év közötti versenyezői, valamint a klub két klasszis parasportolója, Varga Kata és Suba Róbert is Békésen készül fel az előttük álló versenyekre ezekben a napokban. Utóbbi két versenyző az augusztusi szegedi világbajnokságra edz.

Csamangó Attila, az egyesület edzője elmondta, egyik kollégája ajánlotta felkészülésük helyszínéül a Körösök-vidékét, miután a Maty-éri pályát jelenleg felújítják.

– Sok jót hallottunk már a helyszínről, és be is bizonyosodott, hogy a fiatalok és a paraszakág szempontjából is remek vízfelület áll Békésen rendelkezésre – ecsetelte az egyébként Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes korábbi kajakos. Mint megtudtuk, klubjuk fiataljai a jövő héten és azt követően az országos bajnokságon vesznek részt. Varga Kata és Suba Róbert pedig a szegedi felnőtt világbajnokságra készül, aminek kezdetéig már kevesebb mint egy hónap van hátra.

– A legfontosabb, hogy a VB-n jól szerepeljenek és kvótát szerezzenek a jövő évi tokiói paralimpiára. Persze örülnénk, ha mindez egy jó eredménnyel, mondjuk dobogós helyezéssel is párosulna – tette hozzá.

Suba Róbert – aki parakenu Európa-bajnok, illetve világbajnoki és paralimpiai ezüstérmes – hangsúlyozta: csodálatos környezet fogadta őket Békésen, a körülmények kiválóak az evezéshez. A víz még szeles időben is viszonylag nyugodt, így kiválóak az edzési lehetőségek.

– Sokat számít, hogy az emberek kedvesek és segítőkészek, amit lehet, igyekeznek megoldani – folytatta a gondolatot. Ennek kapcsán példaként említette, hogy a házban, ahol laknak, volt egy körülbelül 10 centis küszöb, a házigazdák amint látták, hogy ez nehézséget okoz, azonnal asztalost hívtak, és akadálymentesítették a helyet. – Mindez egy nagyszerű hozzáállást tükröz – húzta alá.

Varga Kata elmondta, a közelmúltbeli Európa-bajnokságon harmadik helyen végzett. – A realitás az augusztusi VB-n is a dobogó harmadik foka, de ehhez mindennek egybe kell lennie. Mindent meg fogok tenni ezért, és nagyon fontos az olimpiai kvóta is – fogalmazott Varga Kata.

Suba Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy a kajak-kenu paralimpiai szinten egy fiatal sportág, ami folyamatosan és dinamikusan fejlődik.

– Kőkeményen edzek, de a legfőbb cél számomra is a jövő évi tokiói paralimpia – nyomatékosította. Róbert egyébként kenuban és kajakban is indul a szegedi VB-n. Mindenképpen döntős szereplést vár magától: kajakban a harmadik-hatodik helyet, kenuban a hatodik-hetedik tartja reálisnak.

A versenyzők pénteken találkoztak Kálmán Tiborral, Békés alpolgármesterével, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagjával, aki elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy klasszis versenyzők és fiatalok egyaránt ellátogatnak a városba, a Körösök-vidékére, hogy itt készüljenek fel számukra fontos megmérettetésekre.

– Komoly lehetőséget látunk akár ezen a területen, akár a vízi turizmus fejlesztésében. Ezért folyamatosan igyekszünk beruházásokat megvalósítani – tette hozzá. A Bejárható Magyarország Program közelmúltban megvalósult fejlesztései és a formálódó Bejárható Körösök Program is ezt szolgálja. Bízunk abban, hogy akik egyszer ellátogattak hozzánk, visszatérnek majd.