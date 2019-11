Kívül-belül megújult a gyomaendrődi óvoda

Mintegy 67 millió forintból újult meg a Blaha utcai Csemetekert óvoda, melyet péntek délután adtak át.

A város a fejlesztéshez 45 millió forint támogatást nyert, a fennmaradó részt az önkormányzat finanszírozta.

Az elmúlt egy évben végzett átalakítás során az intézmény többek között új tornaszobával és szertárral bővült, továbbá akadálymentesítették a bejáratot és a mosdót is. A régi épület új hőszigetelést kapott és kicserélték a kazánt. Mindezek mellett az udvar is megújult, árnyékos pergola, fedett terasz, kerítés és kapu épült. A bővítés érdekében az önkormányzat az intézménnyel szomszédos telket is megvásárolta és annak területét az óvoda udvarához csatolta, ahol ezek után az oda járó 74 kisgyermek szabadlevegős tevékenységét, tágas zöld környezetben végezheti.