Kiválóan szerepeltek a csabai diákok a Legendárium Karneválon

A különdíjat érdemelte ki a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola hatodik évfolyama a közelmúltban az erdélyi Székelyudvarhelyen megtartott Kárpát-medencei Legendárium Karneválon.

A Petőfi Utcai Általános Iskola hatodik évfolyama 35 tanulóval és négy kísérő pedagógussal – Barta Gáborral, Greksza Attilánéval, Kurucz-Papp Ildikóval és Rálik Krisztinával – járt Székelyudvarhelyen, ahol a Kárpát-medencei Legendárium Karneválon vettek részt. A lehetőségre Szedoglavits István, Székelyföld nagy ismerője és barátja hívta fel a vállalkozó kedvű tanárok figyelmét, akik örömmel készítették fel a fiatalok a programra.

A megmérettetésen öt ország tizenöt iskolás csoportja vitte színre saját otthonának legendáit. Magyarországot egyedüliként a békéscsabai Petőfis diákok képviselték. A diákok és tanáraik a békéscsabai daliás tölgyfa legendáját elevenítették meg, amit a neves szakmai zsűri a korosztályok szerinti kategóriában különdíjjal jutalmazott.

A színdarabhoz a korhű ruhát a Munkácsy emlékház, míg a díszletet, a kellékeket a Mackó Kuckó Óvoda II. és a Napsugár Bábszínház biztosította. A karneválnak minden tekintetben méltó helyszínéül szolgált a Székelytámadt-vár. A szervezők a szereplés után a gyermekeknek fagyival és jégkásával kedveskedtek. Emellett sok más programmal, például koncerttel, hadi bemutatóval is várták a résztvevőket. Az eredményhirdetést követően látványos, zenés, jelmezes utcai felvonulással zárták a napot, amit a csabai iskolások vezettek fel.

A versenyzés mellett természetesen néhány gyönyörű erdélyi látványosságot és nevezetességet is megtekintett a csoport, hiszen sok gyermek most járt először Erdélyben. Ellátogattak Csucsára, az Ady emlékházba és a Boncza kastélyba. Ez követően a Tordai-hasadék monumentális sziklafalai között és sebesen zúgó patakja mellett tettek túrát. Székelyudvarhely gyönyörű épületeit is megcsodálták, sétáltak a főtéren. A hazafelé út is tartogatott izgalmakat a gyerekeknek, hiszen Parajdon, a Sószurdokban a kiépített tanösvényen haladva különböző állomásokon nyerhettek betekintést a különleges képződmény keletkezésébe. A kaland alkalmával egymást követték a látnivalók.

– Elfáradva, de a természet közelségét magukba szívva, megannyi élménnyel gazdagodva indultak haza a diákok – összegezték az élményeket. – A fárasztó és hosszú út megpróbáltatásait feledtette mindaz a kedvesség, figyelmesség, amit a három nap alatt a főszervezőktől, a vendéglátóktól, a Székelyföldi Legendárium csapatától kaptunk.

Szedoglavits István szeretné, ha jövőre meg több iskola jelentkezne Békéscsabáról, hiszen a testvérvárosi kapcsolat is élő Székelyudvarhellyel.