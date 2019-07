Kiváló költési szezon, életerős fiókák keltek ki a kék vércséknél

A Körös-Maros Nemzeti Parkban idén kiváló költést tapasztaltak a kék vércséknél. A fiókák egy része már kirepült, valamennyien szépen fejlettek, életerősek.

A kardoskúti Fehér-tó térségében az előző évek után most újra erősebb az állomány, mintegy 120 pár költését regisztráltak. A pároknak bőven volt mivel táplálniuk utódaikat, a május-júniusi esők hatására ugyanis megerősödött a növényvilág, s ezáltal a rovarok is felszaporodtak, ráadásul pocokgradáció is jellemezte a térséget. Szinte minden fészekalj négytojásos volt, a fiókák pedig életerősek, a gyűrűzéskor 200 grammosakat is találtak.

A Cserebökény részterületen is némileg emelkedett a költőpárok száma. Az elmúlt évek során a térségben kétszáz költőládát helyeztek ki kollégáink. Az itteni öt telepen összesen 111 pár költött, emellett 5 pár szoliter költését is regisztráltak. Voltak olyan párok is, amelyek kidőlt fák hasadékait használták fészkelőhelyül. A fészekaljak többsége 3-4 tojásos, de egy helyen öt tojást is találtak. A fiókák többsége július elején kirepült, de néhány megkésett fészekalj kirepülése csak augusztus elején várható.

A Csanádi pusztákon a korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy 100 pár kék vércse fészkel, 15-20 százalékuk szoliter módon, a többiek kolóniákban. A Csanádi pusztákon széthúzódott a költés, néhány fészekből már július első felében kirepültek a fiókák, másutt még csak pelyhesek.

A Körös-Maros Nemzeti Park északi területein jóval kevesebb kék vércse költ, mint a déli tájakon. A Dévaványai-Ecsegi pusztákon mindössze hat párról tudnak, a Kígyósi-pusztán pedig 5-6 pár költött az idén – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán.