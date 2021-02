Kitörték a Jámbor utcai híd rácsait Békésen

Csütörtökön reggel balesetveszélyes helyzetet kellett elhárítani a Jámbor utcai hídnál – tájékoztatott Mucsi András. Ibrány önkormányzati képviselője hírportálunkhoz eljuttatott közleményében kiemelte, csütörtökön reggel kereste meg az egyik választója, és arról számolt be, hogy a Jámbor utcai híd több rácsát kitörték vélhetően éjjel vagy az előző nap.

– Az ügyben rögtön intézkedtem, hiszen azonnali beavatkozásra volt szükség. Így csütörtök reggel fél tízre már elhárították a BKSZ Kft munkatársai a bajt és megjavították a hidat – fogalmazott az önkormányzati képviselő. – Sajnálatos módon a híd műszaki állapota elég aggasztó, a vasszerkezet elöregedett. Márciusban vagy áprilisban, ahogy a hőmérséklet eléri a 20 fokot, társadalmi munkában lefestjük a hidat. Az akcióra már most hívom azokat, akik szeretik a környéket és tenni is hajlandók érte. Mucsi András kitért arra, hogy az új, jó minőségű festékkel felvitt festékréteg is védeni fogja a szerkezetet a korrodálódás ellen.

– Fájdalommal látom nap mint nap a rengeteg szemetet, amit eldobálnak bizonyos polgártársaink – folytatta a gondolatot. – Tavaly műanyag, háztartási hulladékot és állati tetemet is találtunk. A továbbiakban is felvállalom, hogy a zöld növényzet sarjadása idején azt rendszeresen karban tartjuk, valamint a rendőrséghez is fordulok, hogy többször forduljanak meg ott járőrök. Talán ennek is elrettentő ereje lesz. A legjobb az lenne, ha a fejekben is rendet lehetne tenni és nem kellene szemetelés is rongálás miatt intézkedni.

A képviselő beszámolt arról is, hogy a Fábián utcán, a Kert és Kispince utca eleje közti szakaszon, az óvodával szemben nagyon megrongálódott a monolit járda, így Mucsi András kérésére azt a BKSZ Kft. munkatársai eltávolították és új járdalapokkal pótolták. A képviselő utalt arra, hogy felméri a körzetében levő rossz állapotban levő járdaszakaszokat, és pályázati források bevonásával igyekszik azok javítását, pótlását elvégeztetni. A kérdésben kérdőívet küld a választópolgárainak, akik ennek kitöltésével jelezhetik a hibás szakaszokat.