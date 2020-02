Kiss Norbert fotókiállítása bemutatja a depresszióból való kilábalást

London és Svájc után első magyarországi helyszínként Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban nyílt meg Kiss Norbert Fotóterápia című kiállítása. A tárlat alapvetően eltér a hagyományostól, hiszen a megyeszékhelyi kötődésű fotós egy fiatal lány, Niki depresszióból való kilábalását kíséri végig egyedi, sokszor talán meghökkentő, szuggesztív módon.

A korábban autószerelőként és gépkocsivezetőként dolgozó, de fotózással is foglalkozó fiatalember 2015-ben készítette el a fotósorozatot, amivel később megnyerte a Playboy országos versenyét, illetve később nemzetközi elismerést is kiérdemelt. Mint arról 2018-ban hírportálunkon is írtunk, Kiss Norbertet egy békéscsabai lány kereste meg, mert nem tudta feldolgozni, hogy hét év után szakított párjával, Egyre inkább lecsúszott, egyre több problémával szembesült. A nő egyik utolsó szalmaszálként fordult Kiss Norberthez, akit arra kért, hogy a fotós mutassa meg neki saját magát kívülről.

A fotózáshoz a hátteret a békési bányatavak szolgáltatták, a víz pedig magát a depressziót is szimbolizálta, amiből a lány folyamatosan emelkedett ki. A díjnyertes kép a megkönnyebbülés egyik fázisát jeleníti meg, amikor már kint van a tóból, elhagyta a borongós lelkiállapotot. Lábáról a víz, mint a depresszió utolsó cseppjei hullanak le. Többször kérdésként merült fel a tükörkép hiánya, ami azért nincs a képen, mert így fejezik ki, hogy fájdalmát a tóban hagyta.

A fotós és felesége egyébként nem sokkal az alkotások elkészülte után kiköltöztek Angliába, ahol Norbert egy colhesteri fotós boltban dolgozott, tanított és tagja lett a fotóklubnak is. A depresszióból való kilábalás képeit bemutatták két helyen Londonban, több angliai településen, így a colchesteri galériában is. Utóbbi város lapja hosszabb interjút is közöl az alkotóval.

– Tárlatok ide vagy oda, most izgultam a legjobban. Londonban nem volt vesztenivalóm, senki nem ismert. Békéscsaba viszont a szülővárosom, ideköt a legtöbb dolog – mesélte hírportálunknak Kiss Norbert, aki elárulta, hogy a közelmúltban visszaköltöztek a megyeszékhelyre, hazatértek.

Mint megtudtuk, elkészült a Fotóterápia második része is, amelyben egy változó személyiségű, angol nő lelki állapotát járja körül hasonlóan egyedi látásmóddal.

A kiállítás képeinek főszereplője, főhőse Szőke Niki hírportálunknak elmondta, amikor hosszú párkapcsolatának vége lett, szinte beleszaladt a fájdalomba.

– Minden monotonná vált, nem érdekelt az élet, nem érdekelt semmi – mesélte. – Szociálpedagógusként tudtam, hogy baj van, ezért kerestem meg Norbit, hogy készítsem rólam olyan fotókat, amely láttatja az érzelmeimet, a lelki folyamataimat. Egy közös délutáni esti munka volt a képek megszületése, amit Norbi instruált, de nekem is voltak ötleteim, például az a jelenet, amelyben magamba rúgok.

Niki nem titkolta, hogy amikor meglátta a végeredményt, először szinte sokkot kapott, annyira megdöbbentőnek érezte a szembesülést a lelki folyamatokkal.

– Később kiderült, hogy a képek másoknak is segítettek, hozzájárultak, hogy a problémákkal küszködők elismerjék, gond van – tette hozzá a fiatal nő, aki bár jelenleg nem a hivatásában dolgozik, mégis sokan kérnek tőle segítséget, sokan fordulnak hozzá empatikus egyéniségének, és nem kis mértékben a képeknek is köszönhetően.

