Kisnyugdíjas asszonyok segítettek Mezőberényben

A veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került emberek, családok megsegítésére Siklósi István polgármester kezdeményezésére már néhány hete segélyalapot hoztak létre Mezőberényben, a Spektrum Alapítványnál.

A napokban egy kisnyugdíjas hölgy hívta fel a településvezetőt, hogy ő is szeretne az adományalapba pénzt elhelyezni, de nincs bankszámlája, amiről utalhatna, és a lakásából sem mozdul ki, mert nehezen mozog. Siklósi István személyesen kereste fel a hölgyet, aki nem akármilyen áldozatvállalással, 200 ezer forintot adott át a polgármesternek, amit a településvezető be is fizetett az említett számlára. Az asszony a kilétét nem kívánta felfedni.

Egy másik kisnyugdíjas hölgy 10 kiló kristálycukrot adott át, hogy azzal is bővítse a segélyezésre szánt élelmiszerkészletet: – Az ilyen önzetlenség, a pozitív példák, a másokért viselt felelősség viszik előre a mindennapokat. Ezek az igazi értékek! – hangsúlyozta közösségi oldalán a polgármester.