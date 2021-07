Kisfilm, kis szerep, de elvitték a díjat a barcelonai fesztiválon

Függőségi Program elnevezéssel humoros hangvételű rövidfilmsorozatot indított a Mindegy Kulturális Társulás még 2019-ben. Céljuk a káros szenvedélyekre, helytelen életvezetésre és a függőségekre való figyelemfelhívás. A csapat hazai sikerek után külföldi babérokra is tört. MATCH című rövidfilmjükkel a minap a Barcelona International Film Festivalon a Best Song (legjobb dal) és a Best Cinematography (cinematográfia = mozgófényképezés tudománya és művészete) kategóriában egyaránt díjra jelölték. Utóbbinak a győztes filmje lett az alkotás.

Az internetes társkeresés függőségéről szóló rövidfilm egyik érdekessége számunkra, hogy a film női főszereplője – és ennek a résznek a művészeti vezetője is – Tóth Brigitta, aki gyomaendrődi származású. Brigi 2019-ben Budapesten színésztanulmányokba kezdett, majd jött egy lehetőség számára, és elkezdett filmezéssel foglalkozni a Mindegy Kulturális Társulással. Azóta ott dolgozik kommunikációs vezetőként és színésznőként.

A MATCH című rövidfilmet Kotány Bence rendezte. A Mindegy Kulturális Társulás alapítója és vezetője kiemelte, hitvallásuk, hogy egyenként, egymástól elszigetelve képtelenek vagyunk számos dolgot létrehozni. Azonban egymással összefogva játszi könnyedséggel valóra tudjuk váltani az elképzeléseket. Szólt arról, hogy a társulás meghatározó tagja Brigi. Az ő munkája nélkül nem tudtak volna ilyen sikereket elérni.

A gyomaendrődi lány elmondta, a rövidfilmsorozat Csuja Imre színművész főszereplésével indult. Azóta olyan színészek csatlakoztak a programhoz, mint Miller Zoltán, Miller Dávid és Dolmány Attila. Az elmúlt két évben nyolc rövidfilmet adtak ki, melyekkel számos díjat nyertek el.

A dohányzás függőségéről szóló Örökké című alkotással 2019-ben a Hét Domb Filmfesztivál döntőjébe jutottak. Az internetfüggőséggel foglalkozó „Mezítelen valóság”-gal a tavalyi Hét Domb Filmfesztiválon harmadik díjat érdemeltek ki, és a döntős 65 filmből ez volt a legnézettebb a közönségszavazáson. A párkapcsolati függőséget bemutató „Körömpörkölt” a múlt évben bekerült a 16. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó versenyprogramjába­.

A társulás most is aktívan részt vesz mind a külföldi, mind a magyar filmfesztiválok életében. Együtt drukkolhatunk­ értük az idei, németországi Munich Music Video Awards díjátadón, valamint­ az augusztus­ végén megrendezendő­ Bujtor István Filmfesztiválon is. A csapattal jelenleg a Malter Vándor Filmfesztivál helyszínein találkozhatnak az érdeklődők.