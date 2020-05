Kis csoportban kezdődtek a kutyás edzések Gyulán

Az enyhítéseknek köszönhetően kis csoportokban elkezdhette az edzéseket a napokban a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub. A szervezet emellett korábban sikeres pályázatokat zárt le, melyeknek köszönhetően több beruházás is megvalósulhat.

A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub foglalkozásai és programjai az elmúlt hónapokban a koronavírus-veszélyhelyzet kihirdetésétől a múlt hétig elmaradtak – tájékoztatott Alt Sándor.

A klub elnöke hírportálunknak elmondta, az aktív versenyzők részére olyan online feladatokat adtak edzőik, Szabó Márton és Baráth Orsolya, amelyeket az érintettek otthon is tudtak gyakorolni kutyáikkal. A gyakorlópálya karbantartása, a fűnyírás folyamatosan zajlott ebben az időben is. Az enyhítésekről szóló kormányrendelet kedvezően érintette a klub további munkáját.

– Tagjaink kis csoportokban elkezdhették az edzéseket. Mindez érinti az Alt Éva vezette engedelmes tanfolyam folytatását és az agilitysportolók felkészítését a bemutatókra és a versenyekre az agilityoktatókkal – fogalmazott Alt Sándor.

A szervezet vezetője több, a működésükkel kapcsolatos aktualitásról is beszámolt. Kifejtette, sikeresen lezárult Leader-pályázatuk, aminek segítségével irodakonténert és agilityakadályokat szereztek be. Ugyancsak sikeres és nyertes lett a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA) benyújtott összevont pályázatuk. Alt Sándor nyomatékosította, a klub gazdasági helyzete stabil. Mint megtudtuk, a kényszerű szünet alatt is számos egyeztetést, megbeszélést folytattak le természetesen a szabályok betartásával.

– Értesítettem minden egyes támogatót, segítőt a változásról és a klub jelenlegi helyzetéről – fogalmazott a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke. – Minden egyes támogató, segítő mellettünk foglalt állást, és továbbra is kitartanak a klub működőképessége mellett. Ez most ebben az állapotban óriási teljesítmény.